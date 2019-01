Il Segreto anticipazioni spagnole, Prudencio muore? Solo Julieta può salvarlo

Anticipazioni Il Segreto spagnole, Prudencio in fin di vita: ecco di cosa ha bisogno adesso

Prudencio rischia seriamente la vita. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che avrà bisogno urgentemente di una trasfusione di sangue per poter sopravvivere. E non è detto comunque che ce la farà. Suo fratello Saul, nonostante tutto il male ricevuto, vorrà fargli visita ma gli si parerà davanti Francisca Montenegro, che lo maledirà. Non ha accettato il fatto di esser stata abbandonata per Julieta Uriarte. Saul, però, riuscirà ad avere un incontro con Prudencio, il quale gli confesserà – con poco fiato in gola – che la sua ora è vicina. Ma c’è solo un modo per salvarlo. Julieta gli dovrà donare il suo sangue! Cosa deciderà di fare la ragazza?

Spoiler spagnoli Il Segreto, la decisione di Julieta

Stando alle anticipazioni dalla Spagna de Il Segreto, Julieta – dopo delle titubanze iniziali – prenderà una precisa decisione: salverà la vita di Prudencio! Lui è stato l’artefice della sua infelicità passata, ma non vorrà scendere al suo stesso livello lasciandolo morire solo come un cane… Fernando Mesia sarà molto duro con lui: gli dirà chiaramente che, se anche dovesse ritornare in salute, nessuno si preoccuperà di lui. Nemmeno Francisca Montenegro, che è stata sfruttata proprio da Prudencio! Fernando diventerà il vero protagonista delle nuove puntate spagnole de Il Segreto.

Il Segreto anticipazioni future e spagnole, Fernando e Maria sempre più vicini

Col ritorno di Fernando Mesia a Puente Viejo, tante vicende hanno preso dei risvolti inaspettati. Ma questa volta pare non voglia portare avanti solo ed esclusivamente delle azioni da criminale. Aiuterà Maria nel salvataggio dei suoi figli, per esempio, e stringerà uno strano patto con Gonzalo, quello che un tempo era il suo acerrimo nemico. Fernando confesserà inoltre a Maria di essersi innamorato di lei e sembra proprio che la ragazza adesso provi il suo stesso sentimento!