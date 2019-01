Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria si innamora di Fernando? Il gesto sorprende

Anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: ecco cosa sta succedendo a Maria e Fernando

Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole del Segreto? Ci sarà una grande confusione a Puente Viejo e nel cuore di alcuni protagonisti. Maria Castaneda non capirà proprio cosa le stia succedendo: il suo amore nei confronti di Gonzalo si affievolirà quando Fernando Mesia salverà i loro figli. Quel gesto così eroico (e Fernando rischierà la vita pur di trarli in salvo) colpirà Maria, che si convincerà del cambiamento – in positivo – del Mesia. Sono lontani quei momenti in cui era sempre pronto a distruggere la vita di chiunque avesse osato mettergli il bastone tra le ruote.

Spoiler Il Segreto: la richiesta di Maria che fa infuriare Francisca!

Maria sorprenderà tutti quando chiederà a Fernando di non andare via, ma di rimanere alla Casona. La ragazza sarà molto in apprensione per lui, considerata la sua situazione di salute precaria. E un po’ si sente responsabile per quello che gli è successo. Vorrà sdebitarsi a qualunque costo. E, nel suo cuore, comincerà a serpeggiare un certo sentimento nei suoi confronti… Comincerà ad amarlo come non hai mai fatto quando erano marito e moglie? Si prenderà cura di lui ma questo, stando alle anticipazioni del Segreto dalla Spagna, manderà in bestia Francisca Montenegro, che desidera vedere lontana da lei quel ragazzo! Francisca, però, non potrà protestare più di tanto a causa della sua brutta malattia.

Puntate Il Segreto spagnole: Gonzalo ritorna per l’ultima volta

Sappiamo anche, attraverso gli spoiler spagnoli e futuri de Il Segreto, che Gonzalo tornerà a Puente Viejo per un motivo preciso. Non lo vedremo mai più insieme a Maria? Quest’ultima deciderà che i loro figli debbano crescere a Puente Viejo. Saranno loro i protagonisti, tra qualche anno, di questa seguitissima telenovela? E Francisca Montenegro sarà ancora in vita per rendere un inferno le loro giornate? Intanto Prudencio sta facendo di tutto per renderla una straccione!