Anticipazioni Il Segreto dal 6 all’11 gennaio 2019: Francisca sfruttata da Prudencio

Il Segreto anticipazioni settimanali: puntate dal 6 all’11 gennaio 2019

Prudencio non la racconta giusta e Julieta capirà che le sta nascondendo qualcosa. Stando alle anticipazioni de Il Segreto dal 6 all’11 gennaio 2019, la ragazza sarà disposta a tutto pur di fargli vuotare il sacco. Ci riuscirà? Certo, ma dovrà mettere il suo onore da parte. Deciderà, infatti, di consumare il suo matrimonio con lui. Julieta si spingerà a questo punto per poter sapere tutta la verità su quello che il giovane sta facendo nei confronti di Francisca Montenegro: le racconterà che, da quando è alla Casona, le ha estorto continuamente delle piccole somme di denaro. Adesso la nobildonna è lontana da Puente Viejo e non sa precisamente cosa sta succedendo. Raimundo scoprirà invece ciò che le è accaduto!

Spoiler Il Segreto, Raimundo scopre che Francisca è in pericolo

Le anticipazioni settimanali de Il Segreto ci rivelano che la Montenegro è in grave pericolo! Raimundo riceverà una lettera dalla quale si evince che la matrona potrebbe rischiare di perdere la vita. Vi abbiamo già parlato della sua malattia e del suo difficile ritorno alla vita di tutti i giorni. Raimundo, quindi, dovrà trovare il modo per salvarla. Cosa farà? Intanto Fernando Mesia cercherà di convincere Julieta a divorziare da Prudencio: lui è in grado di portare avanti le procedure per il divorzio; Julieta, sorprendentemente, rifiuterà. Non può ricevere aiuto dall’assassino di Saul (questo è ciò di cui si è convinta), di uno che semina il panico in momenti speciali!

Il Segreto anticipazioni future: Elsa ritorna ma è malata

Bisogna però ammettere che Fernando, nelle puntate spagnole de Il Segreto, ha dimostrato anche di avere un cuore. Cosa sta succedendo? Rischia di perdere la vita per salvare i figli di Maria e Gonzalo! Con le anticipazioni future dal 6 all’11 gennaio de Il Segreto, sappiamo anche che Elsa comparirà improvvisamente, lasciando Antolina e Isaac di stucco! Elsa, però, sarà malata e non riuscirà a svegliarsi…