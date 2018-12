Il Segreto anticipazioni spagnole: Gonzalo ritorna, Fernando in fin di vita

Gonzalo ritorna a Il Segreto dopo la morte di Fernando? Anticipazioni spagnole

Colpo di scena! Gonzalo ritornerà molto presto. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Maria Castaneda riceverà una telefonata dal contenuto misterioso. L’unico dettaglio che emergerà è che a chiamarla è stato Gonzalo. Cosa stanno nascondendo questi due personaggi? La chiamata non lascerà indifferente né Maria né i suoi famigliari, che non riusciranno minimamente a comprendere cosa abbia in mente di fare Gonzalo. Maria, invece, denoterà preoccupazione. Potrebbero mettersi nei guai. Fernando Mesia non prenderà di certo bene lo scambio di battute che avranno Gonzalo e Maria De Il Segreto… se mai si dovesse svegliare!

Fernando rischia di morire dopo un importante salvataggio

Fernando Mesia si troverà tra la vita e la morte. Riuscirà a salvare i figli di Maria, ma stramazzerà a terra a seguito dell’enorme sforzo fisico. Per il salvataggio dei nipotini, Francisca Montenegro deciderà di fare tutto il possibile per salvare Fernando. La nobildonna è tornata a Puente Viejo malata e disperata, ma con un’esagerata sete di vendetta. Intenderà risolvere tutte le questioni lasciate in sospeso, molte delle quali hanno coinvolto Severo Santacruz. Risparmierà solo Fernando. Anche se, ora che ha abbracciato i nipoti, penserà che forse è meglio non cacciarsi nei guai facendosi nuovi nemici.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta in pericolo

Julieta dovrà tenere gli occhi ben aperti. Stando alle anticipazioni del Segreto dalla Spagna, Prudencio la pedinerà, anche se non è ancora chiaro il suo piano: vuole uccidere Julieta per evitare di vederla all’altare con Saul? Julieta penserà ai preparativi del suo matrimonio, ma si sentirà in colpa per la grande felicità provata. Nel frattempo esploderà un’epidemia a Puente Viejo! Gli abitanti sono in pericolo, soprattutto quelli più deboli: Fernando Mesia riuscirà a risvegliarsi molto presto o uscirà definitivamente di scena?