Anticipazioni Il Segreto, Prudencio vuole uccidere Julieta? Svelato il piano malefico

Il Segreto anticipazioni future puntate italiane: cosa succederà a Julieta?

Prudencio è un pericolo per tutti. Ma ancora nessuno è riuscito a comprendere la gravità di ogni suo gesto. Un grande calcolatore e la sua natura malvagia emergerà nuovamente: stando alle anticipazioni del Segreto delle puntate italiane, il ragazzo chiederà a Julieta di riprovarci, di tentare di far funzionare il loro matrimonio, subito dopo la scomparsa di Saul. Una richiesta, questa, che lascerà perplessa Julieta, che non riuscirà proprio a capacitarsi di quello che ha sentito. A detta della ragazza, Prudencio non dovrebbe pensare al loro matrimonio (fallimentare) quando c’è un problema più urgente da risolvere quanto prima: ritrovare Saul vivo e vegeto!

Julieta muore per mano di Prudencio? Il piano del ragazzo

Ma Saul Ortega è morto davvero? Conosciamo la verità mentre Julieta e Prudencio ancora no. Julieta troverà degli indumenti sporchi di sangue che la preoccuperanno terribilmente… La ragazza, però, si convincerà che Fernando Mesia c’entri qualcosa con la scomparsa del suo amato. Penserà addirittura che lo abbia ammazzato a sangue freddo! Julieta non sa che il pericolo è dietro l’angolo, che il pericolo è rappresentato da Prudencio, quel ragazzo all’apparenza premuroso. In realtà nasconde dentro di sé un concentrato di cattiveria e frustrazione. Se Julieta dovesse rifiutarlo nuovamente, Prudencio non penserà due volte a farla fuori. Non accetterà mai una vita senza Julieta.

Anticipazioni Il Segreto spagnole: quale sarà il futuro di Saul e Julieta?

Sono emerse anche delle anticipazioni su Julieta e Saul sorprendenti! Ci permettono di capire se ci sarà realmente un futuro tra i due. Un’altra notizia sensazionale è quella riguardante Francisca Montenegro: ritornerà ancora più cattiva di prima ma sarà molto malata. E avrà un piano in mente che vorrà mettere subito in atto. Saul e Francisca non usciranno quindi definitivamente di scena e diventeranno i veri protagonisti delle future puntate del Segreto!