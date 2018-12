Il Segreto anticipazioni: Saul muore davvero? Il gesto disperato di Julieta

Saul muore a Il Segreto? Anticipazioni sul futuro del ragazzo

Cosa ne sarà di Saul? Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Julieta dovrà lottare molto per liberarlo dalla prigione. Sarà costretta persino a umiliarsi. Non vorrebbe mai e poi mai che l’uomo che veramente ama perda la vita a causa sua. Saul, infatti, si è assunto la colpa dell’omicidio di don Ignacio, permettendo così a Julieta di non finire in carcere. Un gesto nobile, è vero, ma che potrebbe costargli molto caro perché rischia di essere condannato alla garrota. In Spagna questo strumento di morte veniva utilizzato per i criminali più pericolosi: in passato anche Gonzalo ha rischiato di perdere la vita venendo giustiziato, ma Maria è riuscita a salvarlo. Farà lo stesso la battagliera Julieta de Il Segreto?

Julieta si umilia per Saul: la decisione di Prudencio

Se nelle puntate spagnole Julieta e Saul stanno organizzando il matrimonio, in Italia sarà invece difficile per loro essere felici. Si aprono due tristi possibilità per il futuro di Saul: o passare tutti i suoi giorni all’interno di una cella sporca e buia o essere condannato a morte. Julieta si prodigherà per salvare la vita al suo amato arrivando perfino a umiliarsi davanti a Prudencio, quel ragazzo che non sposerebbe mai più, nemmeno sotto tortura! Stando agli ultimi spoiler de Il Segreto, Julieta chiederà a Prudencio di salvare il fratello con tutto quello che ha in suo potere. Prudencio inizialmente le dirà che non potrà salvare un assassino, poi però cambierà idea quando Julieta gli dirà che per lui sarebbe disposta a fare qualsiasi cosa…

Anticipazioni Il Segreto puntate dicembre: interviene Fernando!

Mentre Julieta si impegnerà affinché non venga consumata una tragedia, Severo e Irene si sposeranno, ma qualcosa andrà storto! Con le anticipazioni future de Il Segreto vi possiamo dire che Prudencio deciderà di salvare Saul solo perché glielo ordinerà un convincente Fernando Mesia. Il suo ritorno a Puente Viejo ha destabilizzato la vita di molti personaggi della telenovela. Ma combinerà qualcosa di buono: eviterà che Saul venga ingiustamente ucciso.