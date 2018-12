Il Segreto: Severo e Irene si sposano, ma qualcuno interrompe le nozze

Anticipazioni Il Segreto: il matrimonio di Severo e Irene, un ospite rovina la cerimonia

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano il matrimonio tra Severo e Irene. Il Santacruz ha finalmente deciso di ricostruirsi una vita insieme alla donna che gli ha permesso di ritrovare il piccolo Carmelito. Inizialmente gli sembrava di fare un torto a Candela, morta qualche tempo fa. Ma con l’aiuto di Carmelo e Adela, è riuscito a comprendere che la vita va avanti e che suo figlio ha bisogno di Irene. Sono forti i sentimenti che Severo prova nei confronti della donna, la quale gli ha dato la possibilità di costruire una famiglia per Carmelito. Dopo la morte di Candela, il Santacruz torna a sorridere finalmente. Decide così di consolidare il loro amore con un matrimonio. Severo fa la proposta a Irene, che non può non accettare. I due preparano le nozze nei minimi dettagli, ma intanto accade qualcosa di inaspettato. Raimundo chiede a Fernando di non ostacolare questo matrimonio. L’Ulloa è convinto che il figlio di Olmo sia pronto a rovinare le nozze di Severo e Irene.

Il Segreto anticipazioni: Severo e Irene si sposano, ma durante le nozze arriva Fernando

Mentre Irene è impegnata con i preparativi del matrimonio viene a conoscenza di una situazione pericolosa. Adela viene minacciata con delle lettere da un uomo misterioso. La donna si confida subito con il suo promesso sposo, che a sua volta ne parla con Carmelo. Quest’ultimo è molto preoccupato per la moglie e decide così di presentarsi alle nozze con una pistola. Il sindaco teme che qualcuno possa far del male ad Adela il giorno del matrimonio di Severo. Intanto, Irene è preoccupata per la sua amica, la quale le chiede di godersi questo evento così importante. Ma ecco che a rovinare tutto ci pensa proprio Fernando.

Anticipazione Il Segreto: Fernando interrompe il matrimonio di Severo e Irene

Inaspettatamente le nozze di Severo e Irene vengono interrotte dall’arrivo di una persona che non è stata invitata. Stiamo parlando di Fernando Mesia. Il figlio di Olmo si presenta alle nozze e tutti credono che abbia voluto portare l’influenza di Donna Francisca proprio in questo giorno così importante per Severo. In realtà, l’uomo interrompe la cerimonia e di fronte a tutti i presenti afferma di non voler rovinare queste nozze, anzi vuole consegnare ai due sposi un regalo in segno di pace.