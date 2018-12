Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta e Saul sposi dopo il divorzio con Prudencio

Il matrimonio di Saul e Julieta al Segreto ci sarà: anticipazioni spagnole nuove puntate

Julieta e Saul si sposano a Il Segreto. Tra una manciata di puntate, potremmo vederli mentre coronano il loro più grande sogno. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Prudencio finalmente si deciderà a consegnare a sua moglie le carte del divorzio, grazie alle quali Julieta potrà rompere un vincolo matrimoniale pesante come un macigno. La libertà si avvicina. Ha combattuto strenuamente per ottenerla e ha persino messo a repentaglio la sua stessa vita. Ma ancora una volta ha dimostrato di essere un personaggio forte, che ricorda per molti versi un’altra amatissima protagonista de Il Segreto: Pepa Aguirre.

Spoiler spagnoli Il Segreto: Prudencio e Julieta divorziano

Julieta aveva sposato Prudencio contro la sua volontà. Il suo cuore ha sempre battuto per Saul, il fratello buono di Prudencio. Quest’ultimo ha reso un inferno la vita di Julieta prima ancora del matrimonio: è stato lui ad aver appiccato l’incendio che ha visto morire Ana, la figlia di Julieta. Ora che Prudencio si è messo da parte (ma vi assicuriamo che avrà un altro piano per distruggerli!), Saul e Julieta de Il Segreto potranno convolare a nozze molto presto. Non hanno più tempo da perdere! Hanno aspettato fin troppo per questo momento. Non devono permettere a Francisca Montenegro di influenzare di nuovo le loro vite. Adesso tutti i cittadini di Puente Viejo sono concentrati sul rapimento di alcuni personaggi importanti.

Anticipazioni Il Segreto: ecco come sarà il futuro degli sposi Julieta e Saul

Dopo il divorzio da Prudencio, Julieta progetterà il suo futuro assieme a Saul: stando agli spoiler de Il Segreto dalla Spagna, decideranno di comune accordo di restare a Puente Viejo. Nonostante alla cittadina siano legati tragici ricordi, vorranno cominciare comunque tutto da zero lì dove si sono incontrati e amati per la prima volta. Prudencio li osserverà sempre da lontano… Cosa avrà in mente di fare contro i due futuri sposi?