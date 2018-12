Anticipazione Il Segreto: Fernando aiuta Emilia e Alfonso a fuggire

Il Segreto anticipazioni: Fernando salva la vita di Emilia e Alfonso

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che inaspettatamente Fernando aiuta Emilia e Alfonso a fuggire da Puente Viejo. Il figlio di Olmo Mesia è tornato ufficialmente nella trama della soap spagnola e sembra aver preso completamente il potere di Donna Francisca, scomparsa ormai da diverso tempo. Fernando non è mai andato d’accordo con i due coniugi Castaneda. Quest’ultimi, infatti, provano molto rancore nei suoi confronti, per tutto il male che ha fatto a Maria. Ma ecco che ora Mesia si ritrova a rappresentare la salvezza per Emilia e Alfonso. I due hanno ucciso il generale Pérez e tutti gli indizi sembrano portare alla loro colpevolezza. Mentre tutti gli abitanti di Puente Viejo si uniscono per difenderli, loro restano nascosti in una zona segreta della Villa di Donna Francisca. Pedial, che sta indagando sull’omicidio del generale, promette intanto a Raimundo che farà di tutto per trovare la coppia. Pertanto, la fuga deve essere messe in atto il più presto possibile.

Anticipazione Il Segreto: Emilia e Alfonso lasciano Puente Viejo e raggiungono Parigi

Nel corso delle prossime puntate, i telespettatori dovranno salutare due personaggi storici della soap, Emilia e Alfonso. I due sono costretti a fuggire, in quanto potrebbero essere condannati a morte per l’omicidio di Pérez De Ayala. A occuparsi del piano di fuga è proprio uno dei loro più grandi nemici, Fernando. Carmelo chiede al figlio di Olmo di preparare il tutto più velocemente. Intanto, Pedial sembra non riuscire a trovare alcun indizio sul nascondiglio dei Castaneda. La coppia si prepara a salutare le persone care. In particolare, Emilia e Alfonso non possono non salutare con tristezza Matias e Marcela. Ed ecco che arriva il momento della partenza. La coppia, aiutata da Fernando, può salire su un treno che li porta a Parigi.

Anticipazioni Il Segreto: l’inaspettata confessione di Emilia ad Alfonso

Emilia e Alfonso lasciano così Puente Viejo, con l’aiuto di Raimundo, Fe e Fernando. La coppia raggiunge la città di Parigi. Qui il Castaneda avrà la possibilità di effettuare un’operazione delicata, che potrà fargli riacquistare la vista. Mentre si trovano sul treno, Emilia confessa ad Alfonso di essere incinta. L’uomo è consapevole che il bambino non è il suo, ma le promette che lo crescerà come fosse suo figlio.