Anticipazioni Il Segreto: Emilia confessa ad Alfonso di essere incinta

Il Segreto anticipazioni: Emilia incinta, la confessione prima della partenza con Alfonso

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un’importante svolta nella trama. Infatti, presto vedremo Emilia e Alfonso lasciare Puente Viejo. I due coniugi Castaneda sono costretti a raggiungere la Francia, ma prima la figlia di Raimundo fa una confessione inaspettata. Facendo un piccolo passo indietro, il generale Pérez torna nel piccolo paesino spagnolo furioso. L’uomo non ha trovato Nicolas in Portogallo e così decide di fare ciò che secondo lui avrebbe dovuto fare all’inizio. Per dimostrare a tutti i cittadini di Puente Viejo che lui è un uomo di potere, De Ayala pensa di uccidere Emilia e Alfonso pubblicamente nella piazza del paese. Ma ecco che arriva un nuovo ispettore nel piccolo paesino, che riesce a fermare in tempo il generale. Quest’ultimo, però, non si ferma e continua a minacciare tutti gli abitanti, in particolare i Castaneda. Emilia e Alfonso non hanno più intenzione di farsi sottomettere da Pérez, il quale potrebbe fare loro ancora del male. I due sanno, infatti, molto bene di cosa è capace il generale.

Anticipazione Il Segreto: Emilia e Alfonso uccidono Pérez e lasciano Puente Viejo

Emilia e Alfonso sanno che il generale potrà fare loro del male, ancora. Quando si trovavano rinchiusi in prigione, i due Castaneda sono stati maltrattati. Le torture hanno addirittura provocato la cecità in Alfonso. La figlia di Raimundo, invece è stata abusata dai soldati del generale. Emilia ancora non ha confessato a nessuno quanto accaduto, in quanto non ha il coraggio. Questo porta a una crisi di coppia con Alfonso, il quale vuole sapere la verità. Finalmente i due riescono a ritrovare la loro complicità e decidono di commettere un omicidio. Emilia e Alfonso uccidono Pérez e sono costretti a scappare da Puente Viejo per evitare di essere condannati a morte. Ed ecco che proprio in questa circostanza, la figlia di Raimundo fa una confessione inaspettata al marito.

Anticipazioni Il Segreto, Emilia confessa ad Alfonso di essere incinta: il Castaneda rassicura la moglie

Emilia confessa ad Alfonso che aspetta un bambino. Secondo le anticipazioni, la figlia di Raimundo è rimasta incinta durante le violenze subite nella prigione. Il Castaneda prende bene la notizia e subito la rassicura. L’uomo si dice pronto a crescere questo figlio insieme a lei, come hanno fatto già con Matias e Maria. Nessuno dei loro cari, però, sa ancora che Emilia è incinta.