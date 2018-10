Anticipazioni Il Segreto, il dramma di Emilia: un terribile abuso

Anticipazione Il Segreto: Emilia e Alfonso imprigionati e torturati

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Emilia è costretta a vivere giorni di vero inferno. La povera figlia di Raimundo si ritrova ad affrontare una terribile situazione con Alfonso. I due vengono rinchiusi in una prigione abbandonata dal generale Pérez de Ayala. Quest’ultimo giunge a Puente Viejo con lo scopo di vendicare la morte del figlio, assassino di Mariana. L’uomo viene ucciso da Nicolas, il quale riesce fortunatamente a fuggire dalla pena di morte pensata dal generale, grazie all’aiuto degli altri abitanti del piccolo paesino spagnolo. Con la sua bambina, il fotografo lascia Puente Viejo. Per scoprire dove si trova l’Ortuno, Pérez è disposto a tutto, anche a mettere in pericolo altre vite. In particolare, finiscono nel suo mirino i due coniugi Castaneda. Emilia e Alfonso vivono momenti di grande terrore. Il generale pensa per loro a delle torture, che li portano a soffrire anche fisicamente. Il Castaneda chiede alla moglie di resistere, non sapendo che purtroppo la donna ha subito un terribile abuso.

Il Segreto anticipazioni: Emilia e Alfonso vivono giorni di grande terrore

Emilia viene abusata all’interno del carcere abbandonato. Un’anticipazione molto drammatica per i telespettatori, che da sempre amano la dolce Ulloa. Intanto, Raimundo comprende che la figlia e Alfonso sono in serio pericolo. Il marito di Donna Francisca si sente pronto a tutto pur di mettere in salvo i suoi cari. Pertanto si reca dal generale e gli annuncia di volergli rivelare dove si trova Nicolas, in cambio lui dovrà lasciare liberi i due coniugi Castaneda. Ma ormai Pérez sembra aver trovato piacere a torturare Emilia e Alfonso. Fortunatamente entrambi riescono a lasciare quell’orribile posto e tornano finalmente alla locanda dai loro amici.

Anticipazioni Il Segreto: Emilia e Alfonso riescono a fuggire

Vi anticipiamo che Emilia non è più la stessa dopo quanto accaduto. Tutti cercano di capire cosa possa esserle accaduto all’interno di quella prigione abbandonata. La Ulloa, però, decide di non farne parola con nessuno e tiene dentro di sé il grande segreto di questo terribile abuso. Da qui bisogna fare attenzione, in quanto c’è una svolta nella vita dei Castaneda e dell’intera trama della soap.