Anticipazione Il Segreto: Julieta sposa Prudencio, ma non si concede

Il Segreto anticipazioni: Julieta sposa Prudencio, ma non consumano il matrimonio

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Julieta non riesce a consumare il matrimonio con Prudencio. La giovane ha deciso di convolare a nozze con il più piccolo dei fratelli Ortega. Ma questa decisione si rivela essere un vero e proprio sbaglio. Infatti, Julieta non ama Prudencio, bensì Saul. Infatti, non riesce a lasciarsi andare del tutto con il suo nuovo marito. Donna Francisca viene a sapere di questa situazione e decide di accontentare Prudencio attraverso Nazaria. La dark lady di Puente Viejo, chiede alla moglie di Mauricio di sedurre il giovane Ortega. La donna non riesce nell’intento, deludendo così la Montenegro. Nel frattempo, Prudencio pretende dalla moglie delle attenzioni nella loro camera da letto. La Uriarte, però, continua a restare nella sua posizione e non si concede a suo marito. A questo punto, Prudencio tenta addirittura di prendere Julieta con la forza. L’uomo rivela di essere costretto ad arrivare a questo punto.

Anticipazione Il Segreto: Prudencio tenta di prendere Julieta con la forza

Julieta si ritrova contro una persona irriconoscibile. Prudencio è disposto anche a prendere con la forza la Uriarte, che riesce fortunatamente a uscirne fuori. La Uriarte arriva anche a pensare che l’unico modo per liberarsi di suo marito sia quello di ucciderlo. Il giorno dopo Julieta scompare dalla tenuta della Montenegro. Nessuno sa che fine abbia fatto la donna. Sia Prudencio che Saul si mettono alla ricerca della Uriarte. Ad avere la meglio è il secondo che trova la sua amata distrutta. Finalmente i telespettatori assisteranno a un confronto d’amore tra i due innamorati, che si confessano tutti i loro sentimenti. Julieta e Saul non riescono a trattenere le loro emozioni, tanto che si lasciano andare alle emozioni.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta e Saul si confessano i loro sentimenti

Julieta e Saul si lasciano finalmente andare ai loro sentimenti. Ma purtroppo sanno bene che non possono vivere la loro storia d’amore. La Uriarte è ormai sposata con Prudencio. Non solo, vi anticipiamo che Donna Francisca continua a restare ferma nella sua posizione e a contrastare questo grande amore.