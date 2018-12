Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca ritorna malata e spietata, ecco cosa farà

Il ritorno di Francisca a Puente Viejo: anticipazioni spagnole Il Segreto

Francisca Montenegro tornerà a Il Segreto! Anticipazioni spagnole e curiosità non mancano e ci permettono di scoprire cosa sta succedendo a Puente Viejo. In Italia, la matrona sembra essere scomparsa in circostanze sospette: nessuno sa dove è finita, tranne Raimundo Ulloa, che in futuro rivelerà perché Francisca ha dovuto lasciare il paesino. Qualcuno aveva cominciato a sospettare che fosse morta, ma nessuno riuscirà a far crollare la Montenegro e infatti, una volta ritornata, giurerà vendetta ai suoi nemici. Cosa è successo a Francisca Montenegro? E come cambieranno le dinamiche all’interno della telenovela?

Il Segreto puntate spagnole: la verità su Francisca Montenegro

Stando agli ultimi spoiler de Il Segreto dalla Spagna, Raimundo rincontrerà Francisca, la quale apparirà subito provata, ma i suoi occhi avranno una luce particolare. La nobildonna si è allontanata da Puente Viejo per una lunga convalescenza. Una malattia l’ha messa in ginocchio e dovrà lottare ogni giorno per non farsi sopraffare dal dolore. Al suo fianco ci sarà sempre Raimundo. Non appena rimetterà piede a Puente Viejo, Francisca dichiarerà guerra a Severo e Saul: quest’ultimo riceverà una terribile notizia proprio durante i preparativi del suo matrimonio con Julieta.

Ultime anticipazioni de Il Segreto: ecco cosa succederà

Le anticipazioni future del Segreto non finiscono qua. Antolina avrà dei terribili dolori! Il medico Alvaro scoprirà che ha avuto un aborto. Isaac sarà disperato e maledirà Elsa, colpevole – secondo il ragazzo – della tragedia che ha colpito lui e sua moglie. La verità è un’altra e molto presto verrà a galla. In Italia tutti si stanno chiedendo che fine abbia fatto Saul e se un giorno perderà la vita a causa dei suoi numerosi nemici.