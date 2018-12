Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 dicembre 2018: dove sono Francisca e Saul?

Il Segreto anticipazioni settimanali: puntate dal 17 al 22 dicembre 2018

Che fine hanno fatto Francisca e Saul? I più disperati a Puente Viejo saranno Raimundo e Julieta: cercheranno qualsiasi indizio che possa far luce sulla scomparsa dei suoi personaggi. Le anticipazioni de Il Segreto dal 17 al 22 dicembre 2018 ci rivelano che Julieta non si convincerà della morte di Saul. Sa che c’è qualcos’altro che ancora non è emerso. Prudencio, intanto, si sbarazzerà di ogni possibile oggetto riconducibile alla scomparsa di Saul. Non vorrebbe mai e poi che Julieta possa sospettare di lui perché sarà intenzionato a far funzionare il loro matrimonio, nonostante la ragazza gli abbia fatto capire in mille modi che non ci potrà essere un futuro per loro.

Una scoperta sconvolgente su Saul: la reazione di Julieta!

Prudencio farà in modo che venga incolpato un detenuto che era stato trasferito con suo fratello in un’altra prigione. Pur di non passare per l’assassino di suo fratello, Prudencio dirà che molto probabilmente è stata Francisca Montegro a essersi sbarazzata di lui. E che quindi la scomparsa della nobildonna non sia del tutto casuale. Verrà rinvenuta una camicia di Saul sporca di sangue… ma Julieta non perderà le speranza. Julieta dovrà lottare per evitare un’altra tragedia! Gli spoiler de Il Segreto della settimana dal 17 al 22 dicembre 2018 ci fanno sapere anche Fernando Mesia impazzirà e diventerà un problema per Julieta.

Puntate Il Segreto: anticipazioni su Isaac e Antolina

Quale sarà il futuro di Julieta e Saul de Il Segreto? Se ce ne dovesse essere uno… Sappiamo tutto di loro grazie alle ultime anticipazioni spagnole. Ritornando a quelle italiane, vi possiamo dire che Isaac è ancora innamorato di Elsa, nonostante abbia avuto un certo trasporto per Antolina. Quest’ultima, però, non demorderà e aiuterà l’uomo: brucerà quei vestiti che avrebbero potuto incastrarlo per la morte del malvagio Jesus.