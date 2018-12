Il Segreto anticipazioni spagnole: figli di Maria morti? Fernando rischia la vita

Anticipazioni spagnole Il Segreto, Elsa soffre per Isaac e viene cacciata da Matias e Marcela

Le anticipazioni spagnole del Segreto ci regalano attimi di tensione e momenti di ansia pazzeschi: in Spagna infatti i figli di Maria sono in pericolo di vita e anche Francisca Montenegro non se la sta passando bene. I protagonisti comunque non sono solo loro ma anche Fernando, Isaac, Elsa e Antolina. Ne succederanno di ogni perché anche se molti nodi ancora non vengono al pettine in Spagna la serie sta regalando colpi di scena a non finire. Ma procediamo con ordine partendo da Isaac. Quest’ultimo ha deciso di lasciare Elsa e cercherà in tutti i modi di spingerla a dimenticarsi di lui. Antolina intanto cercherà di incastrare Elsa fingendo di essere stata aggredita da lei: quest’ultima sarà costretta a promettere a Isaac di lasciarlo in pace e si maledirà per essere caduta nella trappola della donna. Ma non è finita di certo qui per Elsa.

Anticipazioni future Il Segreto: chi ha strappato l’abito da sposa di Julieta?

Matias e Marcela infatti parleranno con lei e le faranno capire in modo molto velato che non è più gradita. Lei non farà molta opposizione e anzi, con animo turbato, deciderà di andar via accettando i risparmi di Consuelo. Come vi abbiam detto, i protagonisti delle anticipazioni del Segreto sono parecchi: si parlerà moltissimo ad esempio del matrimonio di Julieta che anche se si sentirà osservata inizierà a pensare che tutto sia frutto della sua immaginazione.

Il segreto puntate future: Julieta non vuole più sposarsi?

Felice del suo abito da sposa, si sentirà però continuamente turbata per questa sensazione. In effetti pare che ci sia qualcuno che voglia boicottare il matrimonio della ragazza, a cui hanno prima sporcato lo scialle e poi strappato il vestito. Si crederà che sia stato Prudencio, che già aveva architettato un piano diabolico contro di lei, ma in realtà le cose non stanno proprio così; ciò cambierà poco comunque per Julieta che sembrerà sempre meno intenzionata a sposarsi. Veniamo ora ai figli di Maria.

Il segreto anticipazioni spagnole: i figli di Maria sono morti? Fernando rischia la vita

La donna riceverà una chiamata in cui le verrà comunicato che l’auto in cui stavano viaggiando i suoi figli ha fatto un incidente: sono morti solo la tata e l’autista ma dei figlioletti non si troverà traccia. Tutto questo accadrà in un periodo di forte riavvicinamento tra Maria e Fernando Mesia che quando deciderà di andarsene sarà quasi trattenuto da Maria, delusa dal fatto che ora che stava iniziando a fidarsi di lui proprio lui deciderà di abbandonarla. Fernando si darà da fare per cercare i due bambini, quindi si dirigerà presso un burrone, deciso a scendervi per trovarli: qui cadrà e un urlo spaventerà e farà capire che le cose si metteranno peggio del previsto. Anche perché il ritorno di Donna Francisca sembra sempre più vicino nonostante le sue condizioni di salute…