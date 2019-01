Anticipazioni Il Segreto, Fernando semina il panico al matrimonio di Severo e Irene

Il Segreto, anticipazioni future: matrimonio di Severo rovinato da Fernando?

Fernando Mesia non è diventato buono. No, nemmeno un po’. E infatti le ultime anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che seminerà il panico durante il matrimonio di Severo e Irene! La coppia ha lottato molto per trovare la serenità, per poter organizzare delle nozze da favole, ma ci sarà il solito guastafeste a rovinare il loro giorno speciale. Fernando ha diversi conti in sospeso con Severo e gli dichiarerà apertamente guerra irrompendo durante il banchetto. Gli farà capire che, da quel momento in poi, non potrà più fare sogni tranquilli. Quest’ultima azione di Fernando darà a Julieta Uriarte la conferma che sia stato davvero lui a uccidere Saul. Ma la verità è un’altra e Prudencio cercherà sempre di tenerla ben nascosta.

Anticipazioni puntate Il Segreto, Julieta troppo vicina a Prudencio

Julieta si trasferirà alla Casona, dopo che Prudencio convincerà la ragazza a indagare insieme su Fernando. Julieta non sa però che il vero pericolo è Prudencio che, se dovesse vedere saltare il suo piano, potrebbe ucciderla senza il benché briciolo di esitazione! Nel frattempo, Raimundo Ulloa le darà lezioni di bon ton per poter diventare una vera signora. Questi ultimi sviluppi nella vita di Julieta sicuramente non piaceranno a Francisca Montenengro che, quando ritornerà a Il Segreto malaticcia e indebolita, abbatterà la sua ira su tutti i suoi nemici! E tra questi c’è ovviamente Julieta.

Il Segreto, spoiler dalla Spagna: cosa sta succedendo a Puente Viejo?

Stando alle anticipazioni future del Segreto, Julieta arriverà a un punto in cui si convincerà che Saul non sia veramente morto e che Prudencio c’entri qualcosa con la sua scomparsa. E sarà in quel preciso momento che Prudencio rivelerà la sua vera natura! Cos’altro c’è da sapere sulle prossime puntate de Il Segreto? Gonzalo ritornerà con nuovi misteri da svelare dopo una strana telefonata con Maria!