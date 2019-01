Anticipazioni spagnole Il Segreto: cosa nasconde Gonzalo? Patto con Fernando

Il Segreto anticipazioni spagnole: Gonzalo e Fernando stanno nascondendo qualcosa…

Gonzalo sta nascondendo qualcosa di davvero sconvolgente. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che solo Fernando Mesia ne è a conoscenza. C’è un patto fra i due. Fernando, che in passato ha tentato in più di un’occasione di assassinare Gonzalo, condividerà adesso col suo acerrimo nemico un segreto che, se dovesse essere rivelato, sconvolgerà Maria. E tutta la sua famiglia. Gonzalo e Fernando diventeranno nuovamente i protagonisti delle puntate spagnole de Il Segreto. Non potranno tradire il loro giuramento in alcun modo. Cosa stanno nascondendo davvero?

Gonzalo e Maria non si amano più? Anticipazioni Il Segreto

Stando agli spoiler de Il Segreto dalla Spagna, Maria comincerà a innamorarsi di Fernando Mesia: lo vedrà con occhi diversi dopo il salvataggio dei suoi figli. Proprio quando Fernando farà questa gesto così eroico, ritornerà a Puente Viejo Gonzalo: ma per quale motivo? Non appena metterà piede nel paesino, riabbraccierà i suoi bambini e successivamente avrà un confronto con Fernando. L’astio, fra i due, non si è assolutamente affievolito. Nelle nuove puntate de Il Segreto, si capirà ancora meglio che anche Maria sta nascondendo qualcosa a Gonzalo. Non sono più quegli innamorati di un tempo che avevano fatto sognare i telespettatori…

Il Segreto puntate spagnole: situazione complicata per Fernando, Maria e Gonzalo

Interferirà nella storia di Gonzalo e Maria sempre lei: Francisca Montenegro. Nonostante sia gravemente malata, troverà il modo per far sentire la propria presenza. Fernando e Francisca si alleeranno di nuovo per distruggere questa coppia de Il Segreto? Nuovi personaggi faranno la loro comparsa e potrebbero ritornare molto presto alcuni nemici dal passato… Ma ora che Gonzalo ha fatto ritorno a Puente Viejo, rivedremo anche sua sorella Aurora?