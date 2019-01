Anticipazioni Il Segreto dal 27 gennaio al 1° febbraio: Francisca chiede aiuto

Il Segreto anticipazioni settimanali dal 27 gennaio al 1° febbraio 2019: cosa è successo a Francisca?

Francisca Montenegro ha bisogno d’aiuto! Cosa ci rivelano le anticipazioni de Il Segreto dal 27 gennaio al 1° febbraio? Raimundo capirà che la sua amata si troverà in un mare di guai: solo lui potrà salvarla. Una lettera gli permetterà di capire qualcosa di più sulla sua precaria situazione. Raimundo avvertirà dunque Mauricio di quanto è successo alla Montenegro e decideranno di mettersi in viaggio per tirarla fuori dai guai. L’Ulloa sarà in apprensione, teme che questa volta per Francisca potrebbe essere veramente la fine. Cosa le sta succedendo davvero? Una corsa contro il tempo, che però si concluderà con una spiacevole scoperta: la casa in cui avrebbero dovuto incontrare la nobildonna è stata lasciata all’incuria da anni!

Anticipazioni Il Segreto nuova settimana: Isaac racconta a Elsa la verità sulla gravidanza di Antolina

Dove è finita Francisca Montenegro? È stata rapita? Sembrano misteriosamente scomparsi anche Emilia e Alfonso. Si troverà in una situazione molto critica Isaac, che verrà a sapere che Antolina è incinta: fare il padre significherebbe perdere per sempre Elsa. E non vorrà che ciò accada. Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto, Antolina deciderà di trasferirsi in Argentina per crescere da sola il bambino; Isaac, però, non riuscirà a nascondere la verità sulla gravidanza e confesserà a Elsa che quel figlio è suo… Nello stesso momento Basilio Duran raggiungerà Adela e le punterà una pistola alla tempia.

Il Segreto settimana, anticipazioni future: Julieta corteggia Fernando

Prudencio dirà a Julieta che è riuscito a trovare un testimone che possa raccontare loro qualcosa in più sulla morte di Saul. Julieta non gli crederà e si concederà a Fernando per estrapolare alcune informazioni importanti… Fernando capirà il suo piano, dirà che è disposto ad aiutarla ma, una volta scoperta la verità su Saul, dovrà fargli un “regalo”. Julieta riuscirà a sfuggire al controllo di Prudencio, che però potrebbe zittirla per sempre uccidendola! Le anticipazioni dal 27 gennaio al 1° febbraio de Il Segreto finiscono qui. Fernando comincerà a cambiare davvero quando si avvincerà sempre di più a Maria, la quale potrebbe portare in grembo suo figlio!