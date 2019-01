Anticipazioni spagnole Il Segreto, Maria avrà un figlio da Fernando? Addio Gonzalo

By

Il Segreto anticipazioni spagnole: figlio Fernando e Maria in arrivo? Gonzalo va via

Maria e Fernando avranno un figlio? Ormai si delinea sempre meglio la trama che Aurora Guerra ha nella mente: l’autrice ha voluto dividere la coppia formata da Gonzalo e Maria per far (ri)emergere un vecchio antagonista … Fernando Mesia! Le anticipazioni spagnole del Segreto ci fanno sapere che cambierà sotto alcuni versi: certo, porterà sempre avanti machiavellici piani, ma mostrerà anche un lato tenero del suo carattere. Chi avrebbe mai immaginato che fosse disposto a mettere a repentaglio la propria vita pur di salvare i figli di Maria e Gonzalo?

Maria e Fernando de Il Segreto sempre più vicini: Francisca Montenegro preoccupatissima!

Sta facendo molto discutere il patto fra Fernando e Gonzalo. Stanno nascondendo qualcosa che, prima o poi, scuoterà l’intero paesino di Puente Viejo! Ma ora Gonzalo è andato via e Fernando potrà tornare a essere più sereno. Continuerà a ricevere continue attenzioni da parte di Maria, e Francisca Montenegro sarà la prima a notare la strana sinergia che si è venuta a creare fra i due… Si troveranno sullo stesso divano e Fernando le poggerà la mano sulla sua. Maria non si allontanerà e dimostrerà così di contraccambiare i sentimenti di Fernando. Sì, Maria comincerà a innamorarsi di quell’uomo che in passato l’aveva fatta tanto soffrire.

Anticipazioni Il Segreto dalla Spagna, Fernando e Maria presto genitori?

Stando alle anticipazioni future de Il Segreto dalla Spagna, Maria e Fernando potrebbero andare presto oltre… la passione potrebbe travolgerli. Si sta infatti parlando di un loro possibile figlio: Maria sarà incinta di Fernando? Intanto Prudencio è a un passo dalla morte: nessuno sarà più disposto a salvarlo dopo tutto quello che ha fatto.