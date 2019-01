Anticipazioni Il Segreto: Emilia e Alfonso, che fine hanno fatto davvero? La verità

Emilia e Alfonso de Il Segreto, cosa nascondono? La verità sulla coppia fuggita in Francia

Che fine hanno fatto Emilia e Alfonso? Sappiamo che sono stati rapiti dai soldati del generale Perez De Ayala in Francia. Ma probabilmente questa potrebbe non essere la verità. Si intrecceranno tanti piani a Puente Viejo, come ci fanno sapere le ultime anticipazioni de Il Segreto e alcuni verranno portati avanti anche da Gonzalo. Quest’ultimo, ritornato da Cuba, vorrà sia aiutare i suoi suoceri sia mettere con le spalle al muro Fernando Mesia che, astutamente, riuscirà a evitare (quasi) tutte le trappole che gli verranno tese. Il sospetto di Gonzalo crescerà di giorno in giorno… è stato forse Fernando ad aver rapito Alfonso ed Emilia de Il Segreto?

Anticipazioni Il Segreto su Alfonso ed Emilia: Fernando c’entra qualcosa col rapimento?

I soldati chiederanno alla famiglia Castaneda e a Francisca Montenegro una ingente somma di denaro per il riscatto. Ma questo puzzerà a Gonzalo, il quale crederà che ci sia lo zampino di Fernando. È davvero così? Potrebbe invece far parte di un piano elaborato proprio da Emilia e Alfonso per scoprire la verità su alcuni personaggi… I colpi di scena non mancheranno di certo! E uno ve lo diamo proprio adesso: Maria e Fernando potrebbero avere un figlio (che rimarrà segreto).

Ultime puntate spagnole Il Segreto, ecco cosa sta succedendo

Cos’altro succederà? Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, verrà a galla un patto top-secret stipulato da Gonzalo e Fernando. I due hanno qualcosa da nascondere. Mentre succederà questo, Prudencio sarà in fin di vita e solo Julieta potrà salvarlo. Cosa deciderà di fare la ragazza dopo tutto il male che ha ricevuto da parte sua? La trama del Segreto sta prendendo un piega decisamente inaspettata: col ritorno di Maria e Gonzalo nulla sarà come prima!