Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria lascia Roberto, ritorna da Gonzalo?

Anticipazioni Il Segreto spagnole: Maria lascia Roberto e ripensa a Gonzalo

Cosa ci rivelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto? Maria Castaneda sarà sempre più confusa: sarà combattuta, avrà dubbi sul suo futuro e su quell’uomo che potrebbe far parte per sempre della sua vita. La storia finita male con Gonzalo l’ha segnata. Roberto, però, sembrerà l’unico in grado di renderla veramente felice. Certo, c’è stato un importante riavvicinamento con Fernando Mesia, ma solo Roberto ha fatto breccia nel suo cuore. Ha cominciato a provare un sentimento nei suoi confronti… ma la magia potrebbe finire molto presto. Perché? I pensieri di Maria si rivolgeranno al passato felice con Gonzalo e si domanderà se lo ama ancora oppure no.

Il Segreto anticipazioni future, Fernando non starà a guardare

Maria deciderà dunque di lasciare Roberto. Ama ancora Gonzalo. Ritornerà da lui? Un periodo di grandi incertezze per la ragazza e Fernando non smetterà di ronzarle attorno, soprattutto adesso che ha la speranza che potrebbe costruire qualcosa di serio con lei. Maria si troverà quindi tra Roberto e Fernando. Gonzalo, invece, si defilerà. Tornerà ad amarla come un tempo o la loro storia è davvero finita? Gonzalo si allontanerà sempre di più da Maria, si avranno sempre meno notizie sul suo conto… e invece cosa si sa di Alfonso ed Emilia? Le anticipazioni future de Il Segreto ci permettono di sapere quello che è veramente successo!

Spoiler spagnole Il Segreto, un lutto a Puente Viejo

Oltre alla fine della relazione di Maria e Roberto (anche se la ragazza potrebbe avere un altro ripensamento), nelle puntate spagnole de Il Segreto, è avvenuta la morte di Fe. Un altro personaggio importante è uscito di scena. Maria invece continuerà a restare a lungo a Punete Viejo? O sorprenderà tutti decidendo di seguire il suo unico amore? Ma non sappiamo se Gonzalo la sta aspettando ancora!