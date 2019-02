Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 febbraio 2019: Saul ferma Julieta e Fernando

Il Segreto anticipazioni della settimana: dal 17 al 22 febbraio 2019

Le anticipazioni de Il Segreto dal 17 al 22 febbraio 2019 ci rivelano che Saul ritornerà a Puente Viejo e che bloccherà Julieta in un momento cruciale… quando si troverà sul punto di ammazzare Prudencio! Fernando dirà a quest’ultimo dove poter incontrare la moglie, ma non troverà nessuno. Julieta, ben nascosta nella vegetazione, prenderà la mira per ucciderlo con una pistola. Saul la fermerà appena in tempo. Lo schock sarà troppo grande. Julieta non riuscirà a capire come sia possibile che il suo amato sia ancora vivo. Gli darà ascolto e lascerà in vita Prudencio, che non verrà a conoscenza del reale destino del fratello, perché quest’ultimo si nasconderà nella bottega di Fe.

Anticipazioni future Il Segreto: che fine hanno fatto Francisca e Raimundo?

Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto, emergerà la verità su che fine ha fatto Raimundo Ulloa. Non riuscirà a credere ai propri occhi quando rivederà Francisca Montenegro! Non si sarebbe mai aspettato di ritrovarla in un posto del genere… Nello stesso momento, Elsa sverrà e i suoi amici tenteranno di convincerla a non partire. È troppo debole, soprattutto dopo aver visto Antolina organizzare con entusiasmo il suo matrimonio con Isaac.

Il Segreto anticipazioni febbraio: Adela e Fe in pericolo di vita

Mentre Fernando Mesia non riuscirà a capire come mai Julieta non abbia sparato a Prudencio (non capirà nemmeno perché Maria si fidanzerà col nuovo arrivato di Puente Viejo), Melito spiegherà a Carmelo e Adela che Basilio è riuscito a evadere. Si metterà sicuramente sulle trcce di Adela. Per evitare il peggio, Carmelo e Severo decideranno di farsi giustizia da loro. In pericolo anche Fe che – come abbiamo saputo dalle ultime anticipazioni spagnole del Segreto – verrà preseguitata da un pazzo criminale!