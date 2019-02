Il Segreto, che fine ha fatto Raimundo? La verità su cosa gli è successo davvero

Che fine ha fatto Raimundo de Il Segreto? Anticipazioni delle puntate settimanali

Raimundo Ulloa ha trovato Francisca Montengro? I telespettatori si stanno chiedendo che fine abbia fatto. Grazie alle anticipazioni de Il Segreto, sappiamo precisamente cosa gli è successo e cosa gli riserverà il futuro. Raimundo non si è mai fidato di Fernando Mesia: non ha creduto minimamente alle sue parole quando gli ha detto che la nobildonna gli aveva affidato la gestione del suo denaro e lo aveva incaricato di occuparsi della vita dei cittadini di Puente Viejo. Raimundo, quindi, ha deciso di indagare da solo sulla sparizione della Montenegro, fino a quando alcuni indizi lo condurranno nel luogo dove si trova la sua amata… e sarà una terribile sorpresa per tutti!

Il Segreto anticipazioni: Raimundo ritrova Francisca ma…

Le anticipazioni future de Il Segreto ci rivelano che Raimundo ritroverà Francisca rinchiusa in un manicomio. Si era saputo ben poco sul suo conto e qualcuno aveva ipotizzato persino che fosse morta. No, la Montenegro non muore mai e infatti ritornerà a Puente Viejo più inferocita che mai: nel suo mirino non ci sarà solamente Fernando Mesia – e col tempo scopriremo la verità sul suo vero piano – ma anche Roberto, il nuovo fidanzato di Maria Castaneda (la ragazza si innamorerà perdutamente di lui dopo aver lasciato Gonzalo).

Raimundo e Francisca di nuovo insieme, ecco cosa succederà adesso

Francisca e Raimundo si ritroveranno, ma come cambierà la situazione a Puente Viejo dopo il loro ritorno? Sono emerse delle anticipazioni spagnole de Il Segreto che ci hanno permesso di capire che si creerà uno strano rapporto tra Francisca e Fernando. La matrona vorrà forse convincere Maria a prenderlo come suo sposo? Sappiamo, inoltre, che avverrà la morte di Fe… ma sarà tutto molto strano!