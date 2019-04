Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta e Saul lasciano Puente Viejo

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Julieta e Saul dicono addio a Puente Viejo

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano l’addio di Julieta e Saul. Ebbene la coppia lascerà Puente Viejo per rifarsi una nuova vita. La decisione, secondo le ultime puntate andate in onda in Spagna, viene presa proprio dalla Uriarte. Ma qual è il motivo per cui entrambi scelgono di lasciare per sempre il piccolo paesino spagnolo? Il tutto avviene dopo che Julieta viene abusata da due uomini, i Molero. Padre e figlio abusano della giovane, ma vengono immediatamente scoperti da Carmelo e Don Berengario. Il sindaco e il prete non possono farla passare liscia ai due, tanto che li uccidono. Preso la notizia sulla scomparsa dei Molero fa il giro di Puente Viejo e Don Berengario non può fare a meno di avvertire dei forti sensi di colpa. L’uomo decide di confessarsi in chiesa, proprio con il suo amico Don Anselmo. Questa confessione, però, porta a numerosi problemi. Infatti, l’amato prete del piccolo paesino confessa a Meliton quanto scoperto.

Puntate spagnole Il Segreto: dopo Don Anselmo, anche Julieta e Saul lasciano la soap

Carmelo e Don Berengario vengono accusati dell’omicidio dei Molero e Don Anselmo non accetta il forte senso di colpa. Il prete arriva addirittura a scegliere di togliersi la vita. Fortunatamente viene bloccato e poi annuncia il suo arrivederci a Puente Viejo. Julieta non riesce più a vivere nel piccolo paesino, dopo quanto accaduto e così propone a Saul di andare via insieme. Marito e moglie decidono di dire addio ai loro cari e di lasciare indietro il doloroso passato. Adela e Irene tentano di convincerli a restare, ma ormai la coppia sembra aver preso con sicurezza questa decisione. Entrambi salutano tutti coloro che sono stati loro vicini in questo periodo, anche Prudencio.

Il Segreto anticipazioni spagnole: il saluto di Julieta e Saul con Prudencio

Arriva la pace tra Saul e Prudencio. Il più grande dei fratelli Ortega vuole lasciare il paesino sicuro che non sia rancore tra loro. Ed ecco che anche Julieta saluta il suo ex marito, senza provare alcun sentimento di rabbia nei suoi confronti. Un doloroso addio quello di Saul e Julieta, soprattutto per Consuelo. Nonostante ciò, la coppia parte felice, in quanto sente che di fronte a loro ci sarà una vita piena e serena.