Il Segreto anticipazioni spagnole: Don Anselmo in crisi lascia Puente Viejo

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Don Anselmo in crisi dopo la confessione a Meliton

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto in onda in Spagna, Don Anselmo prende una dura decisione. I telespettatori vedranno il prete pronto a togliersi la vita. Ma per quale motivo si ritrova a fare questa terribile scelta? Precedentemente, Carmelo e Don Berengario sono protagonisti di due omicidi. Scendendo nel dettaglio, il sindaco uccide Estaquio Molero e suo figlio Lamberto, dopo aver scoperto che entrambi hanno abusato di Julieta. Questi due delitti avvengono in gran segreto e nessuno sa che fine abbiano fatto i due uomini. Infatti, Don Berengario e Carmelo occultano i corpi, senza far sapere a nessuno quanto accaduto. L’unica che sa la verità è Julieta. Il prete inizia subito ad avere dei forti sensi di colpa, tanto che dice alla Uriarte e al sindaco di voler rivelare alle forze dell’ordine quanto accaduto. I due riescono immediatamente a fermare le sue intenzioni, ma il prete confessa i due omicidi al suo caro amico, Don Anselmo.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Don Anselmo mette nei guai Don Berengario e Carmelo

Le anticipazioni spagnole rivelano che Don Berengario confessa a Don Anselmo di essere complice della morte di Estaquio e di quella di suo figlio Lamberto. Una confessione che porta presto a una triste svolta. Le ricerche dei due uomini continuano e viene interrogato proprio Don Anselmo. Ebbene in questa circostanza, il sacerdote rivela quanto sa. Andando contro il sindaco e il suo caro amico, rivela a Meliton quanto accaduto ai due Molero. Don Berengario e Carmelo vengono subito informati della confessione di Don Anselmo e attendono di ricevere presto la visita delle forze dell’ordine. A questo punto, il prete di Puente Viejo inizia a nutrire dei forti sensi di colpa nei confronti dei suoi amici, tanto da mettere in dubbio la sua fede.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Don Anselmo pronto a togliersi la vita, poi decide di lasciare Puente Viejo

Don Anselmo inizia a soffrire profondamente e ha anche una forte crisi di fede. Improvvisamente scompare e Don Berengario, con l’aiuto di Raimundo, lo trovano di fronte sul ciglio di un precipizio. Fortunatamente i due riescono a convincerlo a non togliersi la vita. Ora, però, vuole restare da solo e ritrovare se stesso. Pertanto, decide di lasciare la parrocchia di Puente Viejo. Da ora in poi Don Berengario sarà l’unico sacerdote del piccolo paese. Non sappiamo di preciso se Don Anselmo lascerà per sempre il paesino spagnolo o se in futuro farà il suo ritorno.