Il Segreto anticipazioni spagnole: Don Berengario confessa due omicidi

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Don Berengario e Carmelo complici di due omicidi

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto vedono al centro dell’attenzione Don Berengario e Carmelo. I due commettono due omicidi a Puente Viejo. Facendo il punto della situazione, Julieta subisce un abuso nel bosco da parte di un uomo, Estaquio Molero. Quest’ultimo, insieme al figlio Lamberto, si vanta insieme ad alcuni amici di aver abusato di una ragazza e, nel frattempo, Julieta risulta scomparsa. Sentendo la conversazione, Carmelo e Don Berengario intuiscono subito che si tratta della Uriarte. Il sindaco non si trattiene e affronta duramente padre e figlio. La situazione degenera quando il Leal uccide con un colpo di pistola Estaquio. Ed ecco che Lamberto, accecato dalla rabbia, si scaglia contro Carmelo finendo per essere anche lui colpito. Con la complicità di Julieta, il Leal e Don Berengario seppelliscono i due corpi nel bosco. Da questo momento in poi, tutti considerano scomparsi i due Melero. Il prete non riesce, però, a mantenere il segreto.

Il Segreto puntate spagnole: Don Berengario non sopporta i forti sensi di colpa e tradisce Carmelo e Julieta

Julieta subisce un abuso e Carmelo mette fine alla vita dei due colpevoli. Complice di questi due omicidi è anche Don Berengario che aiuta il sindaco a seppellire in gran segreto i corpi di Estaquio e Lamberto. Il prete inizia subito a sentirsi in colpa per quanto accaduto, tanto che rivela a Julieta e Carmelo di voler denunciare il tutto. I due riescono a bloccarlo, ma con il trascorrere del tempo i sensi di colpa creano un grande dolore in Berengario. Non riuscendo più a sopportare questo importante peso addosso, decide di confessarsi sotto gli occhi di Dio, a Don Anselmo. Quest’ultimo si ritrova ad ascoltare il segreto del suo collega e la sua reazione è inaspettata.

Anticipazione Il Segreto: Don Berengario confessa i due omicidi a Don Anselmo

Dalle anticipazioni sappiamo che Don Anselmo reagisce in modo inaspettato di fronte alla confessione di Berengario. Quest’ultimo confessa in chiesa quanto accaduto, prendendosi tutte le sue responsabilità. Il dolore e la paura portano il sacerdote a raccontare tutta la verità in confessionale. Ed ecco che Don Anselmo farà presente un dettaglio riguardante i due omicidi che solo Berengario, Carmelo e Julieta potevano sapere.