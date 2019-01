Anticipazioni Il Segreto puntate spagnole:, Julieta scompare nel boso: dramma per la Uriarte

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un dramma che vive Julieta. Il tutto accade quando la giovane viene a sapere che Adela sta male. Per alleviare i suoi dolori, decide di portarle delle bacche. Pertanto va a raccoglierle nel bosco e proprio qui le accade qualcosa di terribile. Dopo qualche ora, la Uriarte non è ancora tornata a casa e Saul si preoccupa. Il ragazzo inizia a cercarla, cercando inizialmente informazioni a Consuelo, la quale non sa dove possa essere andata la nipote. Anche Prudencio non ha notizie sulla sua ex moglie. La povera Julieta non lascia tracce e nessuno sa che cosa le possa essere accaduto. Ed ecco che improvvisamente Carmelo e Don Berengario sentono un uomo vantarsi, insieme al figlio Lamberto, del male che hanno appena fatto a una ragazza. Il signore in questione è Eustaquio Molero, il quale racconta fiero di sé di aver abusato di una giovane e di averla abbandonata in una baracca. Il sindaco non riesce a tollerare le parole dell’uomo, tanto che lo affronta immediatamente.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta subisce un abuso da due uomini, Carmelo li uccide

Vi abbiamo già anticipato che Julieta e Saul riescono finalmente a coronare il loro sogno, diventando marito e moglie. Purtroppo dopo il lieto evento, la Uriarte subisce un abuso da Eustaquio e suo figlio. Carmelo, che comprende cos’è accaduto, uccide con una pistola l’uomo. Lamberto affronta, accecato dalla rabbia, il sindaco, finendo anche lui per perdere la vita. Il tutto accade di fronte a Don Berangario, che inizialmente cerca di dividerli. Dopo di che, Carmelo salva Julieta e chiede a lui e al prete di non rivelare a nessuno quanto accaduto. In particolare, la Uriarte non vuole che Saul sappia la verità. Ma il sacerdote è intenzionato a denunciare la morte dei due uomini alle autorità.

Puntate spagnole Il Segreto: Carmelo e Don Berengario tengono nascosto quanto accaduto a Julieta

Carmelo e Julieta riescono a convincere Don Berengario a non denunciare l’accaduto. Il sindaco fa così sparire il corpo di Eustaquio e di suo figlio Lamberto. Non appena torna a Puente Viejo, il sacerdote si reca alla locanda dei Castaneda e annuncia che Julieta sta bene ed è tornata a casa da suo marito Saul. Ma quest’ultimo scoprirà mai quanto è accaduto alla moglie in quel bosco? Sappiamo bene che nel piccolo paesino spagnolo ogni segreto viene sempre svelato.