Il Segreto: Saul e Julieta si sposano, dettagli e anticipazioni

Anticipazioni Il Segreto puntate spagnole: il matrimonio di Saul e Julieta

Grandissime novità per i fan de Il Segreto. Finalmente ci sono ottime notizie, soprattutto per chi si è affezionato a Saul e Julieta. Dall’inizio del loro amore ad oggi, i due sono stati un po’ i nuovi Pepa e Tristan della telenovela spagnola. Nonostante siano sempre stati follemente innamorati l’uno dell’altra, a causa di Francisca e Prudencio non hanno mai potuto vivere a pieno il loro grande amore. Ora, però, le cose sono assolutamente cambiate. Dopo aver ottenuto finalmente l’annullamento del matrimonio con l’altro Ortega, la Uriarte ha iniziata a pensare immediatamente ai preparativi delle nozze con il suo amato.

Il Segreto anticipazioni: Julieta sposa Saul dopo Prudencio

Julieta viene rapita, ma poi tutto finisce per il meglio e la donna può finalmente sposare Saul. Il matrimonio tra i due non è ancora andato in onda nemmeno in Spagna. Super Tele ci fa sapere che la puntata dedicata alla celebrazione delle nozze tra la Uriarte e l’Ortega è attesa per Mercoledì 23 Gennaio 2019. Insomma, manca davvero poco e a quanto pare stavolta non ci sarà alcuna strana interruzione nel corso della cerimonia. In ogni caso, mai dire mai con Aurora Guerra. Dopo il matrimonio, sembrerebbe che la dolce coppia continuerà a far parte della trama de Il Segreto, senza ovviamente lasciare Puente Viejo.

Il Segreto: quando va in onda il matrimonio tra Saul e Julieta in Spagna e in Italia

Il matrimonio tra Saul e Julieta va in onda a brevissimo in Spagna, mentre per noi telespettatori italiani c’è ancora molto da aspettare. In Italia siamo indietro con la messa in onda di qualche mese e per questo motivo le nozze verranno trasmesse su Canale 5 verso fine primavera. Intanto, prosegue la trama fatta di colpi di scena uno dopo l’altro.