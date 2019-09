Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria e Gonzalo tornano insieme

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria decide di tornare con Gonzalo a Cuba

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di coppia di Maria e Gonzalo. Ebbene la giovane Castaneda rivela a Emilia di essere pronta a tornare a vivere la sua vita a Cuba proprio insieme al marito e ai loro due bambini. Il tutto accade dopo che Maria torna, fortunatamente, a camminare. A causa di un attentato, durante il matrimonio di Fernando, la figlia di Emilia resta paralizzata. Da qui inizia una nuova trama, che vede diversi colpi di scena inaspettati. Scendendo nel dettaglio, come vi abbiamo già anticipato, la giovane Castaneda fa esplodere un ordigno all’interno del monastero in cui viene rinchiusa da Fernando. Pur di mettere in salvo Donna Francisca, Raimundo, Mauricio, Severo e Carmelo, Maria fa in modo che l’esplosivo colpisca il Mesia. Ben presto si scopre che quest’ultimo è ancora vivo! Il figlio di Olmo torna a Puente Viejo e commette ben due omicidi! Nel frattempo, nel piccolo paese spagnolo tornano anche Emilia e Alfonso.

Il Segreto anticipazioni: Emilia e Alfonso tornano a Puente Viejo, Maria di nuovo tra le braccia di Gonzalo

Per gestire le cure, ricordiamo, Maria allontana Esperanza e Beltran. Dopo quanto accaduto con Fernando, la giovane Castaneda ritrova i due bambini. Emilia, tornata da poco a Puente Viejo, si prende cura dei suoi due nipoti con tanto amore. Ed ecco che Maria confessa a sua madre di avere intenzione di tornare a Cuba insieme a Gonzalo. La giovane Castaneda non ha mai smesso di amare suo marito, nonostante la crisi vissuta durante gli anni vissuti lontano da Puente Viejo. Ora Maria è pronta a riprendere in mano la sua vita, tornando insieme al suo amato Gonzalo.

Anticipazione Il Segreto, il ritorno di Maria e Gonzalo

Atteso il ritorno di coppia tra Maria e Gonzalo. Sono davvero tantissimi i fan che hanno sempre sostenuto questo amore. I telespettatori, infatti, quando hanno scoperto quanto stava in realtà accadendo a Cuba non hanno preso bene la notizia. Ora le anticipazioni segnalano che Maria decide di tornare tra le braccia di Gonzalo. Insieme a Beltran ed Esperanza, la giovane Castaneda pare farà ritorno a Cuba.