Il Segreto, Fernando è vivo e uccide Meliton e il padre di Marcela

Il Segreto anticipazioni spagnole: Fernando torna più vendicativo che mai e commette due omicidi

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano due omicidi che commette Fernando. Il Mesia è ancora vivo, dopo l’esplosione avvenuta nel monastero in cui rinchiude Maria. Scendendo nel dettaglio, il figlio di Olmo rapisce la Castaneda e mette in atto un piano per liberarsi definitivamente di Donna Francisca, Severo, Carmelo, Mauricio e Raimundo. Fernando, all’interno del monastero, confessa a Maria di aver inserito degli esplosivi che si attiveranno non appena i suoi nemici faranno il loro ingresso per metterla in salvo. Per salvare la vita dei cinque, la Castaneda fa in modo che l’ordigno esploda proprio quando entra nel monastero Fernando. Fortunatamente Maria riesce a sopravvivere all’esplosione e viene portata via da Francisca e Mauricio. Dopo ciò, nessuno sa che fine abbia fatto il Mesia, che viene dato per morto. Ebbene, il figlio di Olmo non perde la vita e torna a Puente Viejo più vendicativo che mai. Già vi abbiamo anticipato che Meliton viene ucciso e tutti i sospetti ricadono su Donna Francisca. In realtà, il responsabile è proprio Fernando, per tutti ormai deceduto.

Puntate spagnole Il Segreto: Fernando uccide Meliton e il padre di Marcela

Fernando è ancora vivo dopo l’esplosione al monastero e viene trovato da Meliton sulle montagne. Qui aggredisce il poliziotto e poi lo uccide. Intanto Mauricio, Severo e Carmelo capiscono che il Mesia è ancora vivo. Su una roccia viene trovata l’iniziale “F” e il corpo senza vita del povero Meliton. Proprio a questo punto, i tre comprendono che Fernando si aggira ancora per Puente Viejo. La certezza di questa tesi arriva quando il Mesia prende in ostaggio i figli di Maria e la famiglia Castaneda. Ed ecco che il figlio di Olmo commette un altro omicidio. Dopo la morte di Meliton, i telespettatori dovranno assistere all’uccisione di un altro personaggio, ovvero Paco Del Molino.

Il Segreto anticipazioni: la morte drammatica del povero Paco Del Molino

Il padre di Marcela, Paco, si getta contro Fernando quando capisce che sta per rapire la piccola Camelia, sua nipote. L’anziano purtroppo ha la peggio, tanto che muore tra le braccia di sua figlia. Una scena drammatica che verrà trasmessa la prossima settimana in Spagna. Non sappiamo come andrà a finire il rapimento commesso da Fernando ai danni di Camelia, Beltran ed Esperanza. Dunque, non ci resta che attendere per scoprirlo.