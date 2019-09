Il Segreto anticipazioni: Mauricio diventa sindaco, il mistero su Fe

Anticipazioni Il Segreto: Mauricio diventa sindaco di Puente Viejo, ma nasconde un segreto su Fe

Un importante mistero vede protagonisti Mauricio e Fe, nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto. Ciò accade dopo il salto temporale di quattro anni, che segna l’inizio della dodicesima stagione. Tanti cambiamenti e grandi svolte nella nota soap spagnola. L’undicesimo capitolo si conclude con la distruzione di Puente Viejo, causata da Fernando. Il Mesia porta a termine il suo folle piano incendiando diverse abitazioni del piccolo paese. Sono diversi i personaggi che, dopo ciò, decidono di lasciare Puente Viejo. Stiamo parlando di Severo, Carmelo e Irene. Oltre loro anche Maria, Emilia e Alfonso scelgono di iniziare una nuova vita, lasciandosi alle spalle quanto accaduto nel piccolo paesino, raggiungendo Cuba. A prendere una simile decisione sono anche Donna Francisca e Raimundo. La coppia, rimasta senza la nota Casona Montenegro, sceglie di andare a vivere nella città di Madrid. Ma prima di intraprendere questo viaggio, la dark lady fa un gesto importante nei confronti di Mauricio. Un saluto molto commovente il loro, che vede Francisca consegnare al suo capomastro un biglietto speciale.

Il Segreto anticipazioni: Mauricio riceve un regalo da Donna Francisca e raggiunge Fe in America

Mauricio da tempo cerca di mettersi in contatto con Fe, che ricordiamo è andata a vivere in America. Il capomastro chiede aiuto a Francisca per trovarla, ma senza ottenere un risultato positivo. Ed ecco che proprio nel momento dei saluti la Montenegro consegna al capomastro un biglietto che gli dà informazioni sulla posizione in cui si trova Fe. Termina così l’undicesima stagione della soap. La dodicesima prende inizio con l’entrata in scena di nuovi personaggi e con il ritorno di Mauricio dall’America. Il capomastro, però, nasconde un segreto: che fine ha fatto Fe? Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che l’uomo non rivela a nessuno quanto è accaduto con la sua amata in America.

Anticipazione Il Segreto: che fine ha fatto Fe? Mauricio torna e diventa sindaco

Che fine ha fatto Fe? Questo è ciò che i telespettatori spagnoli si stanno chiedendo al momento. Intanto, per i fan di Mauricio arriva una bellissima sorpresa. Il capomastro diventa sindaco di Puente Viejo. Un ruolo importante per l’uomo, che da sempre vive sotto gli ordini di Donna Francisca,