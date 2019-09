Anticipazione Il Segreto: Francisca e Raimundo lasciano Puente Viejo

Il Segreto anticipazioni spagnole: Donna Francisca e Raimundo lasciano la Casona a causa di un incendio

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano la triste scelta presa da Donna Francisca e Raimundo. I due decidono di lasciare Puente Viejo e di raggiungere Madrid. Ma cosa porta la coppia a prendere questa decisione? Il tutto accade a causa di Fernando, il quale appare sempre più instabile mentalmente. Il Mesia vuole vendicarsi contro tutti gli abitanti del paesino spagnolo, distruggendolo. Inizialmente, attraverso la complicità del colonnello Juan Garca-Morales, il folle figlio di Olmo vuole far inondare Puente Viejo. Non solo, Fernando ha intenzione di rifarsi una nuova vita insieme a Maria. I suoi piani, però, non vanno in porto, come già vi abbiamo anticipato. Ma prima di chiudere, una volta per tutte, questo capitolo, il Mesia commette la sua ennesima follia. Scendendo nel dettaglio, Fernando decide di distruggere il paesino incendiando tutte le case. Proprio questo enorme incendio porta diversi abitanti a lasciare il paese. In particolare, vedremo restare solo la famiglia Miranar, Matias e Marcela.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca e Raimundo vanno a Madrid

L’incendio causato da Fernando cambia tutto! La dodicesima stagione della soap spagnola inizia con un salto temporale di quattro anni, attraverso il quale assisteremo all’entrata in scena di nuovi personaggi. Nel frattempo, l’undicesimo capitolo si chiude proprio con l’uscita di scena di qualche personaggio. Insieme a Emilia e Alfonso, Maria lascia Puente Viejo e torna a Cuba, naturalmente portando con sé Beltran ed Esperanza. Anche Severo, Irene e Carmelo dicono addio al paesino spagnolo. Stessa decisione viene presa da Donna Francisca e Raimundo. La Villa incendia e, attraverso un passaggio segreto, riescono tutti a fuggire. E mentre Mauricio prende una strada differente, i due coniugi Ulloa decidono di raggiungere Madrid.

Francisca e Raimundo torneranno a Puente Viejo? Le anticipazioni spagnole annunciano il loro ritorno

I telespettatori si ritroveranno a dover salutare Francisca e Raimundo, ma non si tratterebbe di un addio. Infatti, dalle anticipazioni spagnole sappiamo che i due innamorati faranno parte della nuova stagione. Nel frattempo, però, lasciano la Casona e raggiungono Madrid. Questa loro partenza segna una vera e propria svolta nella trama della soap.