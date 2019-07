Il Segreto, nuovo salto temporale: chi non ci sarà, nuovi personaggi

Anticipazioni spagnole Il Segreto, salto temporale di 5 anni: i protagonisti presenti

Il Segreto si rinnova per una dodicesima stagione a settembre e lo fa con un bel salto temporale di 5 anni. Come accade solitamente in queste situazioni, ci sono personaggi che restano e altri che se ne vanno. Non solo, il pubblico spagnolo si ritroverà di fronte a nuovi protagonisti, che riusciranno a creare nuove e interessanti trame. Stando alle prime anticipazioni spagnole, ritroveremo a Puente Viejo Donna Francisca, Raimundo, i Miranar, Matias, Marcela e Mauricio. Al momento, non figurano altri nomi. Dunque, pare non faranno parte della nuova trama Severo, Irene e Carmelo. Dopo la morte di Adela, potrebbero appunto decidere il paesino spagnolo. Neanche Maria e Fernando figurano tra i nomi rivelati dai portali spagnoli. Sembra proprio che i due protagonisti usciranno a breve di scena. Oltre loro, anche Prudencio non viene elencato tra i personaggi che ritroveremo dopo il salto temporale di cinque anni.

Il Segreto puntate spagnole: nuovi personaggi dopo il salto temporale

Sappiamo che Julieta e Saul tra poco lasciano Puente Viejo. Dopo diversi mesi, anche Elsa e Isaac prenderanno la stessa decisione. Non sappiamo che fine faranno il resto dei personaggi non elencati tra i protagonisti della dodicesima stagione. Nel frattempo, i portali spagnoli annunciano l’arrivo di nuovi volti. In particolare, approda nel cast di Puente Viejo l’attore Manuel Regueiro, già conosciuto dal pubblico come Arturo Valverde di Una Vita, che interpreterà Ignacio Solozábal. L’uomo porterà con sé le sue tre figlie, Marta, Rosa e Carolina. Questi personaggi saranno legati ad altri due nuovi volti, Pablo e Manuela. Arriveranno nel piccolo paese spagnolo anche i Marchesi De Los Visos. Questa famiglia è composta da Isabela e i suoi figli Adolfo e Tomas. A loro saranno collegati Inigo e Antonita.

Anticipazione Il Segreto: nuove e interessanti trame dopo il salto temporale di 5 anni

Vedremo al centro della trama anche Don Filiberto e il Capitano Huertas. Infine, giungeranno a Puente Viejo anche i componenti della famiglia Urrutia, ovvero Jesus ed Encarnaciòn. Dunque, prepariamoci ad assistere all’entrata di scena di più di dieci nuovi personaggi. Non solo, purtroppo saremo costretti a salutarne tanti altri già conosciuti.