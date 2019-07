Il Segreto: Elsa e Isaac lasciano Puente Viejo dopo una lettera di Alvaro

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Antolina muore e Isaac sposa Elsa

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano la partenza di Elsa e Isaac. La coppia finalmente corona il suo grande sogno, convolando a nozze. Il tutto accade dopo la tragica morte di Antolina, che cade da un burrone perdendo la vita. Ancora una volta, l’ex ancella tenta di ostacolare l’amore tra i due, cercando addirittura di uccidere il Guerrero. Ma ecco che ad avere la peggio è finalmente Antolina, che muore sotto gli occhi di Isaac. Quest’ultimo ha così la possibilità di iniziare ad avere la vita che ha sempre desiderato insieme a Elsa. Il giovane falegname fa così la sua proposta di matrimonio alla Laguna, che ovviamente accetta senza immediatamente. Nelle prossime puntate, in onda in Spagna, subito le tanto attese nozze, celebrate da Don Berengario, Elsa riceve inaspettatamente una lettera di Alvaro. Il medico, dopo essere fuggito da Puente Viejo, vuole chiedere perdono alla Laguna per il piano che aveva deciso di mettere in atto insieme ad Antolina.

Il Segreto puntate spagnole: Elsa diventa la moglie di Isaac, Alvaro chiede perdono

I telespettatori italiani ancora non hanno assistito alla proposta di matrimonio che Alvaro fa a Elsa. Il medico chiede alla Laguna di diventare sua moglie e lei accetta. Ovviamente Isaac si mostra fortemente geloso, ma soprattutto non si fida per nulla del dottore. I sospetti del Guerrero si rivelano verità, quando Alvaro fugge da Puente Viejo poco prima del matrimonio. Il Fernandez avrebbe voluto sposare Elsa per ottenere la sua eredità, dopo essersi messo d’accordo con Antolina. Ma il medico decide di non portare a termine il subdolo piano uscendo così dalla vita di Elsa. Ed è proprio lui poi a rivelare a Isaac la vera natura dell’ex ancella. Ora Alvaro ha intenzione di chiedere perdono alla Laguna.

Anticipazione Il Segreto: Elsa e Isaac raggiungono Alvaro fuori Puente Viejo

Dopo le nozze con Isaac, Elsa riceve una lettera da Alvaro. Quest’ultimo le chiede di raggiungerlo in quanto vuole chiederle perdono per aver cercato di fregarla. La Laguna, sebbene Marcela e Consuelo siano contrarie, decide di accettare le scuse del dottore e di raggiungerlo. Ovviamente ad accompagnarla ci sarà Isaac! I due lasceranno Puente Viejo, nelle prossime puntate in onda in Spagna, ma non sappiamo per quanto. Si pensa che questo sia un modo per permettere alla coppia di iniziare una nuova vita lontano dal piccolo paese spagnolo.