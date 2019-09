Giulia De Lellis in lacrime a Verissimo: zittisce Damante e ricorda Irama

Giulia De Lellis a Verissimo: cosa ha detto su Andrea Damante, Irama e Andrea Iannone

Giulia De Lellis è stata tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione di Verissimo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata intervistata da Silvia Toffanin per promuovere il suo libro Le corna stanno bene su tutto, in uscita il prossimo 17 settembre. Un libro che sta già facendo parecchio discutere perché racconta la storia d’amore tra Giulia e Andrea Damante, nata alla corte di Maria De Filippi. Durante l’intervista la 23enne di Pomezia si è commossa per il video omaggio della redazione del programma di Canale 5: un filmato nel quale vengono ricordati tutti i grandi amori di Giulia. Da Andrea Damante a Andrea Iannone, senza dimenticare il cantante Irama. Una breve presentazione che è piaciuta parecchio alla De Lellis, che si è emozionata nel vederla.

Giulia De Lellis replica alle dichiarazioni di Andrea Damante

A Verissimo Giulia De Lellis ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua storia d’amore con Andrea Damante. Come già confidato in varie storie di Instagram, la De Lellis ha scoperto dei vari tradimenti sul computer dell’ex fidanzato, durante un viaggio di lavoro del deejay veronese. Subito dopo ha chiamato tutte le amanti del 29enne e si è vendicata distruggendo alcune cose di Andrea, tra cui la playstation e l’armadio. Nel salotto di Silvia Toffanin la De Lellis ha voluto pure replicare a Damante, che ha bollato il suo libro come trash, fatto solo per guadagnare soldi e che ha rovinato il ricordo della loro storia. Diverso il pensiero di Giulia, che ha prontamente zittito l’ex tronista: “Non l’ho sporcata io, non l’ho rovinata io la nostra storia. Ho semplicemente raccontato quello che mi è successo e mentre lo scrivevo con Stella Pulpo mi sono sentita subito meglio”.

Giulia De Lellis è dimagrita sei chili dopo i tradimenti di Andrea

A causa dei tradimenti di Andrea, Giulia è dimagrita ben sei chili e più volte si è interrogata sul suo comportamento. “Alla fine ho capito che non ero io l’errore visto che ho amato con tutta me stessa”, ha precisato la De Lellis. Che dopo la fine della storia d’amore con Damante ha passato un lungo periodo in solitudine, senza uscire neppure di casa. “Ho provato a ritornare con Andrea quando lui mi ha chiesto una seconda possibilità ma non ce l’ho fatta. Non ho la forza di perdonare, invidio chi ce l’ha”, ha detto la giovane.

La De Lellis ha ricordato Irama alla prima puntata di Verissimo

A Verissimo, Giulia De Lellis ha commentato la liaison con Irama, che risale allo scorso anno. Una liaison breve e intensa, della quale Giulia ha un bel ricordo. “Filippo è una persona speciale, un grande artista. In quel momento non ero pronta ma oggi siamo in buoni rapporti”, ha assicurato la De Lellis, oggi impegnata con Andrea Iannone. “Mi ha saputo conquistare con pazienza e determinazione. Voleva conquistarmi a tutti i costi e ci è riuscito. È la mia persona. Sogno matrimonio e figli”, ha ammesso la beauty influencer.