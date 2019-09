Cosa pensa Andrea Damante del libro di Giulia De Lellis, Le corna stanno bene su tutto

Andrea Damante ha finalmente rotto il silenzio sul libro di Giulia De Lellis. Le corna stanno bene su tutto – questo il titolo del volume – uscirà in libreria solo il prossimo 17 settembre ma le sue anticipazioni stanno già facendo discutere. L’opera, scritta dalla web influencer con l’esperta Stella Pulpo, racconta sostanzialmente la storia d’amore tra Andrea e Giulia, nata nel 2016 a Uomini e Donne. Ma Damante, pur essendo stato avvertito di questo progetto dalla stessa De Lellis mesi fa, non ha apprezzato il modo in cui sono state raccontate le cose. E in un’intervista al settimanale Gente l’ex tronista di Maria De Filippi ha rivolto dure parole alla sua ex fidanzata, oggi felicemente impegnata con il pilota di Motogp Andrea Iannone.

Le parole di Andrea Iannone sul libro di Giulia De Lellis

“Ho fatto degli errori, e non ho mai negato quel tradimento, ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così, con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei. Parlando della nostra intimità e raccontando f…..ie tipo la storia della dieta. Cose pazzesche, non vere”, ha dichiarato Andrea Damante a proposito del libro della De Lellis, già in cima alle classifiche dei più venduti grazie al pre-order messo a disposizione da Amazon. “Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene”, ha aggiunto il deejay veronese. Il Dama ha poi concluso: “Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare. Meglio lasciar parlare il mio lavoro, la mia musica e il mio primo disco, in uscita per l’anno prossimo”.

Le ultime rivelazioni di Giulia De Lellis sul suo libro

Come reagirà Giulia De Lellis a queste dichiarazioni di Andrea Damante? Nell’attesa di scoprirlo, nei giorni scorsi l’esperta di tendenze ha fornito un’altra piccola anticipazione del suo libro. In particolare ha rivelato di come ha reagito al tradimento dell’ex fidanzato. Giulia, come racconta nella sua autobiografia, si è vendicata distruggendo alcuni oggetti di valore presenti nella casa veronese di Andrea.