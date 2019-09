Giulia De Lellis e il tradimento di Damante: “Ecco come mi sono vendicata”

Libro Giulia De Lellis e la vendetta per Andrea Damante dopo il tradimento

Manca sempre meno all’uscita in libreria de Le corna stanno bene su tutto, il primo libro di Giulia De Lellis. Il volume, già in cima alle classifiche dei volumi più venduti grazie al pre order, sarà disponibile dal 17 settembre. Nell’attesa la web influencer sta facendo circolare sul web qualche anticipazione della storia, che racconta sostanzialmente quello che è accaduto con Andrea Damante, ex storico di Giulia. In una delle ultime anticipazioni, come svela Bitchfy, la De Lellis parla di come ha reagito davanti al tradimento del suo ex fidanzato, conosciuto nel 2016 alla corte di Uomini e Donne.

Cosa ha fatto Giulia De Lellis quando ha scoperto le corna di Andrea Damante

“Le cornici si spezzano […] ma sento che non sono abbastanza appagata, vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi […] la PlayStation, la maledetta PlayStation! […] Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente […] provo un fremito di piacere […] prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli […] parlo da sola, adesso sì che sono pazza. Continuo finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango”, ha scritto Giulia De Lellis nel suo libro Le corna stanno bene su tutto. L’opera è stata realizzata con il prezioso aiuto della scrittrice Stella Pulpo, che è rimasta affascinata dalla verve e dalla determinazione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La replica di Andrea Damante al libro dell’ex Giulia De Lellis

Al momento Andrea Damante non ha ancora commentato l’ultima fatica lavorativa dell’ex corteggiatrice Giulia De Lellis. Al suo posto l’ha fatto Ignazio Moser, ex amico di Giulia oggi molto vicino ad Andrea. Intanto continua il successo della De Lellis: di recente è stata confermata come testimonial di Tezenis ed è sbarcata alla Mostra del Cinema di Venezia in compagnia dell’attuale fidanzato Andrea Iannone. La storia tra i due, nata agli inizi dell’estate, procede a gonfie vele, tanto che Giulia convive già nella villa del pilota, sita a Lugano, in Svizzera.