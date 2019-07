Chi ha scritto il libro di Giulia De Lellis? Stella Pulpo

Continua a far discutere il libro di Giulia De Lellis – Le corna stanno bene su tutto – in uscita il prossimo 17 settembre. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mai nascosto di avere uno scarso rapporto con la letteratura e davanti alla sua prima fatica letteraria molti hanno storto il naso. In realtà, come capita a tanti altri personaggi famosi, Giulia ha scritto la sua opera con l’aiuto di una scrittrice esperta: Stella Pulpo. Quest’ultima è diventata popolare in rete qualche anno fa con il blog Memorie di una vagina e ha scritto due libri che hanno avuto un ottimo riscontro. In un recente post su Facebook l’autrice ha spiegato il motivo per il quale ha accettato di collaborare con Giulia e in che modo l’incontro con la De Lellis le ha cambiato la vita.

Le parole di Stella Pulpo sul libro di Giulia De Lellis

“Sorprendentemente, ho scoperto che Giulia è simpatica, autoironica, alla mano, schietta, coraggiosa e pure, francamente, tenera. Cercava qualcuno che l’aiutasse a raccontare una storia, e raccontare storie è il mio mestiere”, ha raccontato Stella Pulpo in un lungo post su Facebook. “Relazionarmi con Giulia è stato umanamente formativo: mi ha portata fuori dalla mia comfort zone, mi ha insegnato a instaurare una comunicazione aperta con una donna totalmente diversa da me, a superare i pregiudizi, a dialogare anche con chi non ha praticamente mai letto un libro (neppure il mio, che le ho regalato, e quando mi ha detto “Lo leggo”, le ho risposto “Non ci credo, manco se m’ammazzi”). A capire, più in generale, che lo snobismo intellettuale non ti rende più intelligente, anzi“, ha aggiunto.

Di cosa parla il libro di Giulia De Lellis: è già boom

Il primo libro di Giulia De Lellis racconta alcuni aspetti della sua vita privata e in particolare di un tradimento scoperto per caso e che ha cambiato per sempre l’esistenza della web influencer. Secondo molti il tradimento è quello compiuto da Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex grande amore di Giulietta. Al momento, però, l’indiscrezione non è stata ancora confermata. Una cosa è certa: Le corna stanno bene su tutto è già in cima alla classifiche italiane complice il pre-order messo a disposizione da Amazon.