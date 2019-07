Giulia De Lellis: in uscita il suo primo libro “Le corna stanno bene su tutto”

Mega sorpresa per i fan di Giulia De Lellis. L’influencer ha appena annunciato l’uscita del suo primo libro

Era già da un po’ di tempo che la De Lellis aveva fatto intendere che presto sarebbe uscito il suo primo libro. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto fare un vero e proprio regalo ai tanti che la amano tuffandosi in questa avventura per lei tutta nuova. Da ciò che è stato raccontato, ma mai confermato da Giulia, pare che il libro avrebbe dovuto vedere la luce già alcuni mesi fa ma che l’uscita venne bloccata perché l’influencer aveva bisogno di rivedere il capitolo dedicato ad Andrea Damante, il suo primo grande amore conosciuto nei celebri studi di Maria De Filippi. Adesso però questo suo ennesimo importante progetto è finalmente terminato e presto arriverà tra le mani delle tantissime fan della bella esperta di tendenze. L’argomento centrale del libro sembra essere davvero molto scottante e sono già in tantissimi a domandarsi come la prenderà Andrea Damante, visto che si parla specialmente delle amanti che il celebre DJ avrebbe avuto alle spalle della sua ormai ex fidanzata.

La particolare presentazione del libro di Giulia De Lellis

A dare l’annuncio dell’uscita del libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza è stata proprio Giulia De Lellis postando su Instagram un breve video a dir poco geniale. Nel corto, infatti, la vediamo in compagnia di altre persone confessare di aver scoperto di essere stata tradita: “Io sono Giulia e il 18 Aprile ho scoperto di avere le corna”. Il libro della modella romana si tratta specialmente di un’autobiografia. Giulia infatti racconta, tra le pagine, la sua vita composta da mondanità, semplice quotidianità, amore e tradimenti. “Quando meno te lo aspetti arriva quella voglia incontrollabile di condividere una storia. Quella storia. Ho fatto un bel respiro…” dice la De Lellis nella descrizione del suo libro creando così ancora più curiosità nei suoi tantissimi seguaci. Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza è già pre-ordinabile su Amazon al prezzo di 15,90 ma la sua uscita è prevista per il 17 Settembre 2019.

Giulia De Lellis: “Non è vero che non ho mai letto un libro“

Quando si iniziò a vociferare che la De Lellis stesse scrivendo un libro scoppiò una grossa polemica. Il motivo? La ventitreenne, durante il Grande Fratello Vip del 2017, confessò a Daniele Bossari di non aver mai letto un libro e di non essere proprio un’amante della lettura in generale. Giulia, però, dopo la fine del reality ritrattò questa sua dichiarazione, facendo un passo indietro e svelando che durante la sua vita ha letto 2 libri: Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry e The Little Pink Book di Sonia Grispo, una piccola guida sulle borse. La De Lellis però rimase comunque fine a se stessa confermando che la lettura non l’appassiona particolarmente.