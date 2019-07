Giulia De Lellis libro: è già boom di vendite

By

Il libro di Giulia De Lellis: tra i più acquistati su Amazon

Giulia De Lellis è inarrestabile. Il suo primo libro – dal titolo Le corna stanno bene su tutto – ha fatto registrare a poche ore dall’annuncio della web influencer il boom di vendite. Tanti, tantissimi, sono corsi su Amazon a prenotare il volume, che uscirà di fatto solo il prossimo 17 settembre. Ma grazie alle numerose prenotazioni l’opera ha già scalato la classifica dei libri più venduti in Italia. Un dato che aumenterà di sicuro il prossimo autunno, quando la fatica letteraria di Giulietta sarà disponibile “fisicamente” in tutte le librerie e negozi della grande distribuzione. Del resto non poteva essere altrimenti: grazie all’aiuto di esperti del settore la De Lellis ha messo nero su bianco buona parte della sua vita e ha raccontato parecchi dettagli sulla fine della storia d’amore con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne.

Giulia De Lellis: anticipazioni sul libro in uscita

Attraverso le sue storie di Instagram Giulia De Lellis ha ringraziato chi ha già ordinato il libro su Internet e ha promesso che nei prossimi giorni rilascerà qualche anticipazione del contenuto de Le corna stanno bene su tutto. Che, oltre a registrare un numero elevato di vendite, sta facendo discutere parecchio sui social network. La curiosità tra fan e addetti ai lavori è alta: tutti vogliono sapere cosa ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sulla sua relazione con Andrea Damante. Una relazione importante finita, a quanto pare, per via di un tradimento.

Anche Asia Nuccetelli comprerà il libro di Giulia

Intanto Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti, ha confidato che comprerà il libro di Giulia De Lellis. Una rivelazione che ha spiazzato tutti visto che le due hanno litigato alla prima edizione del Grande Fratello Vip proprio per colpa di Andrea Damante. Ma a distanza di tempo Asia e Giulia hanno deposto l’ascia di guerra e oggi la Nuccetelli – sempre più lontana dal mondo della televisione – è felice del successo dell’ex nemica.