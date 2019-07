Giulia De Lellis, primo libro: l’inaspettato commento di Asia Nuccetelli

By

Giulia De Lellis e il suo primo libro: arriva il commento di Asia Nuccetelli

Giulia De Lellis annuncia l’uscita del suo primo libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo fa attraverso un video abbastanza particolare, che ha colpito l’interesse di tutti i suoi fan. Il pubblico che da sempre la segue e la sostiene non vede l’ora di conoscere il contenuto del libro, che uscirà ufficialmente il prossimo 17 settembre. Al momento, sappiamo che è già pre-ordinabile su Amazon al prezzo di 15,90 euro. A commentare, inaspettatamente, il nuovo progetto di Giulia è Asia Nuccetelli. Perché tanto inaspettato il suo commento? Ebbene qualche tempo fa le due si ritrovavano a discutere animatamente all’interno della Casa della prima edizione del Grande Fratello Vip. La figlia di Antonella Mosetti instaurò un rapporto molto forte con Andrea Damante, ai tempi fidanzato con la De Lellis. Quest’ultima entrò dentro la Casa proprio per avere un confronto acceso con Asia, a cui chiese di mantenere le distanze. Ora i rancori e le polemiche sembrano essere state messe da entrambe ufficialmente da parte.

Asia Nuccetelli sorprende tutti: le parole sul primo libro di Giulia De Lellis

“Cosa ne pensi del libro della De Lellis?” Questa è la domanda a cui ha risposto Asia, in queste ultime ore attraverso le Stories di Instagram. “Pazzesco!! Lo compro sicuro! Un genio ca..o”, risponde inaspettatamente la Nuccetelli. La figlia di Antonella Mosetti mette così da parte tutti i rancori del passato, facendo tale affermazione. Non solo, l’ex concorrente del GF Vip accompagna il tutto con una faccina con gli occhi a cuoricino, taggando Giulia. Una bella sorpresa per i fan di entrambe, che sembrano aver trovato un punto d’incontro dopo le liti dovute a quanto accaduto all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Giulia De Lellis, nuovo progetto: i fan pronti ad acquistare il suo primo libro

Non sappiamo se ci sia mai stato un chiarimento effettivo tra Giulia e Asia, ma sicuramente quanto accaduto in passato è solo un lontano ricordo. Ora i fan attendono con ansia di scoprire le pagine del primo libro della De Lellis. Un nuovo e importantissimo progetto per l’ex corteggiatrice, che continua a farsi strada. Anche la sua vita sentimentale ha delle grandi novità. Da poco ha avviato una relazione con Andrea Iannone, con cui sembra aver ritrovato la serenità.