By

Andrea Iannone fa emozionare Giulia De Lellis. Le parole del pilota

Giulia De Lellis ed Andrea Iannone formano davvero una bellissima coppia. I due oltre ad essere super innamorati sono anche affiatatissimi e, di tanto in tanto, condividono i loro momenti con i follower regalando loro qualche siparietto divertente. L’ultimo risale proprio a stamattina quando Andrea ha sorpreso Giulia mentre registrava una storia da postare sul suo Instagram. La De Lellis reduce da una giornata di puro shopping tra rossetti ed ombretti, era sparita dai social per qualche ora in più. Lei che è sempre super attiva, sin dalle prime ore del mattino, aveva quasi fatto preoccupare le sue fan che si erano iniziate a chiedere dove fosse finita. Nulla di grave visto che Giulia ha poi spiegato loro di essersi solamente alzata un po’ più tardi del solito.

L’emozione di Giulia dopo la dichiarazione del suo Andrea

Mentre Giulia registrava una storia dove salutava le sue fan e raccontava loro di essersi alzata tardi e di essere corsa ad allenarsi, Andrea Iannone è scoppiato a ridere. A quel punto l’influencer ha chiesto al suo fidanzato come mai stesse ridendo e lui le ha risposto così: “Rido perché ti amo, amore. Perché ti vedo che sei bella e quindi rido. Dillo che ti amo, lo devono sapere che ti amo”. Queste parole hanno fatto commuovere la bellissima Giulia che ha sorriso dolcemente al suo fidanzato e gli ha risposto che ormai già tutti sanno quanto sia grande l’amore che li lega. In seguito, nella storia successiva, l’esperta di tendenze ha spiegato a coloro che la seguono che le parole del pilota l’hanno piacevolmente sconvolta: “Scusate mi sono un attimo emozionata”.

Giulia e il suo primo grande amore: la nipotina Matilde

Intanto, il compleanno della piccola Matilde si sta avvicinando. Giulia De Lellis sta preparando per lei una magnifica festa a sorpresa e proprio alcuni giorni fa le ha dedicato delle commoventi parole su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è davvero molto legata alla sua famiglia e specialmente alle sue due nipotine, figlie di sua sorella Veronica. Di recente, Giulia ha portato Andrea in vacanza con i suoi cari in Sardegna e il pilota sembra aver sviluppato uno splendido rapporto con tutto il clan De Lellis.