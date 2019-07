Giulia De Lellis dedica speciale: “Al mio primo vero amore”

Giulia De Lellis e l’emozionante dedica a Matilde, la sua nipotina: “Primo vero grande amore mio”

Chi segue Giulia De Lellis dagli albori sa benissimo quanto sia affezionata alla sua famiglia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora famosa influencer e modella, non ha mai nascosto il grande amore che prova per i suoi cari e specialmente per le sue nipotine Matilde e Penelope, l’ultima arrivata. Il rapporto che ha con le figlie di sua sorella Veronica è a dir poco meraviglioso, Giulia, infatti, non appena ha un po’ di tempo, corre a Roma per passare del tempo insieme a loro, tra momenti di giochi e pannolini sporchi. Proprio per Matilde si sta avvicinando un giorno davvero speciale. La piccola infatti è in procinto di compiere due anni e sua zia, un po’ in anticipo, ha voluto festeggiare questa ricorrenza dedicandole delle parole emozionanti sui suoi social. Nel suo post Giulia, in più, ha voluto confessare alle sue fan che sta preparando una grande festa per la sua piccoletta con lo scopo di sorprenderla nel miglior modo possibile. E la De Lellis è bravissima nel sorprendere la sua Matilde, basti pensare al meraviglioso uovo di cioccolata a forma di unicorno che le regalò per Pasqua.

“Alla bambina del mio cuore” le parole commoventi di Giulia

Per la De Lellis la piccola Matilde è la bambina del suo cuore, il suo primo grande e vero amore. Non c’è nessun dubbio, le parole dell’influencer confermano quanto sia grande l’amore che la lega alla sua prima nipotina: “Alla bambina del mio cuore. Al primo vero, grande amore mio. Alla gioia di casa, alla felicità continua, sfrenata, folle ed irresistibile. A Matilde, che ci hai completamente migliorato la vita.Tra poco il suo compleannino, e io già piango… Nonostante la distanza mi fa sentire la zia più incredibile del mondo! Sto preparando la sua festa, per chi non lo sapesse io sono la planner di casa […] Nessuno sa il tema, neanche Veronica! […] Sono già due anni … FERMATE IL TEMPO IO LA VOGLIO SEMPRE E SOLO COSÌ!”.

Giulia e un altro grande amore: Andrea Iannone

Non è il primo ma sembra essere molto importante. Giulia De Lellis sta vivendo un nuovo travolgente amore con Andrea Iannone, il celebre pilota di MotoGP. I due formano una coppia ben assortita, sono molto affiatati e in perfetta sintonia. E ultimamente, proprio Giulia ha dedicato delle bellissime parole al suo Andrea, dimostrando di provare per lui un sentimento davvero forte.