Giulia De Lellis e Iannone, lei è al settimo cielo: “Prendi il mio tempo”, parole inattese

Andrea Iannone e Giulia De Lellis, la storia d’amore continua

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembrano sempre più affiatati dopo la conferma della loro relazione. Non sappiamo se dureranno come coppia, anche perché Giulia sembrava al settimo cielo anche con Irama, ma al momento i due non danno alcun segno di crisi, e non si può certo star dietro a tutte le voci di corridoio che li vogliono scoppiati un giorno sì e l’altro pure. Sappiamo pure che la De Lellis non è una ragazza dalle dediche facili, ed è per questo che oggi non potevamo segnalarvi le ultime belle parole che ha dedicato all’ex di Belen Rodriguez su Instagram. Di cosa parliamo?

La dedica di Giulia ad Andrea su Instagram

Esattamente di un post pubblicato da Giulia su Instagram, in cui si legge “Prendi il mio tempo e la magia”, a commento di una foto dinanzi a uno specchio che riflette un loro abbraccio. Solo scatti per avere like fino a quando i “mi piace” non spariranno per volere di Instagram? Vero amore e nient’altro? Sarà il futuro a dircelo: adesso non possiamo che limitarci a constatare che Giulia e Iannone stanno da un po’ di tempo assieme e che quindi non si tratta più soltanto di un fuoco di paglia. Resisteranno al vento e alle tempeste? Riusciranno ad andare avanti dopo aver superato la prima fase d’innamoramento? Chissà.

Giulia e Andrea a Temptation Island Vip 2?

A noi interessa soprattutto il risvolto televisivo di tutta questa faccenda, nel senso che Temptation Island Vip 2 è alle porte, i casting non sono ancora finiti – come non è finito ancora Temptation Island – e non è da escludere che a prendere parte al programma saranno proprio loro due. Il carattere di Giulia sarebbe perfetto per un reality show come questo, e Iannone avrebbe la possibilità di farsi conoscere meglio dal pubblico: perché dovrebbero rifiutare? E perché gli autori del programma non dovrebbero averli già contattati? Sarebbe assurdo. Noi ovviamente vi terremo aggiornati! Intanto vi lasciamo al post di Giulia: