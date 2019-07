Temptation Island, Sabrina in lacrime: il gesto di Nicola a telecamere spente (Video)

Anticipazioni Temptation Island, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sempre più distanti

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sono una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island perché lei è più grande di lui e in molti lo hanno subito notato criticando sia Nicola per la sua immaturità sia Sabrina per aver scelto di stare con un ragazzo che sembra persino più immaturo degli anni che porta; queste critiche sono state subito condivise da lei che all’inizio di Temptation Island si è lamentata tanto del comportamento di Nicola lasciandosi andare un po’ troppo, diciamolo, con Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià probabile nuovo tronista di Uomini e Donne. Come ben sapete, all’inizio Nicola è stato al suo posto; poi però, notando che Sabrina sembrava essersi dimenticata di lui, ha iniziato a lasciarsi andare con Maddalena. Adesso i ruoli si sono totalmente ribaltati.

Temptation Island, Nicola cotto di Maddalena

Questo perché Maddalena pare aver catturato parecchio l’attenzione di Tedde che ama stuzzicarla e stare con lei, e non perde neanche un secondo – come avete potuto ben vedere dalle puntate mandate in onda sinora su Canale 5 – per condividerci qualsiasi cosa nell’arco della giornata; quest’atteggiamento ha infastidito Sabrina sin dall’inizio sebbene la donna abbia più volte sottolineato che non avrebbe potuto dir nulla visti i propri atteggiamenti con Giulio. Proprio questi atteggiamenti hanno mandato su tutte le furie Nicola che ha usato parole pesantissime nei confronti della Martinengo e siamo sicuri che il falò di confronto della coppia sarà infuocato anche per questo motivo.

Le ultime anticipazioni di Temptation Island in video

Intanto sulla pagina ufficiale di Temptation Island sono state pubblicate nuove anticipazioni video che mostrano Nicola andare nella camera delle tentatrici a telecamere spente e stuzzicare la sua Maddalena; Sabrina non ha proprio resistito questa volta e a differenza delle altre puntate si lascerà andare e scoppierà a piangere in riva al mare. Dite che arriverà Giulio a consolarla? Questo non ci è dato saperlo; fatto sta che è tutt’altro che improbabile. Noi ovviamente vi terremo aggiornati! Nel frattempo vi lasciamo al video a cui abbiamo fatto riferimento: