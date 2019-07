Sabrina e Nicola, a Temptation Island lui furioso interrompe video: “Sei una schifosa”

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, a Temptation Island colpo di scena: lei vuole eliminare Giulio Raselli

L’avventura di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde a Temptation Island si è fatta più sorprendente di quanto ci aspettassimo. Oggi si è partiti infatti con la volontà di lei di eliminare Giulio Raselli e si è arrivati a un falò in cui il suo compagno non si è trattenuto per niente e vedendo come ha trascorso il tempo con il suo tentatore ha usato parole fortissime e offensive. Non che i comportamenti di lei non lo siano stati, chiaramente. Perché Sabrina voleva eliminare Giulio? La risposta è semplice: “Sono spaventatissima – queste le parole della donna – di questa cosa che nel giro di una settimana posso avere un interesse nei confronti di un’altra persona”. Giulio è andato subito a parlarle e lei ha confermato tutto spiegando che non pensava che le cose sarebbero andate così e che sarebbe tornata a casa con Nicola.

Temptation Island, i dubbi di Sabrina su Nicola e l’attrazione per Giulio

I dubbi di Sabrina riguardano essenzialmente la personalità e l’età di Nicola che per lei sembrano essere diventate ormai un problema: “So – queste alcune delle dichiarazioni della Martinengo – che io quando sono accanto a Giulio sto bene e la differenza d’età non la sento e non la percepisco. Io e Giulio ci capiamo. Anche con poche parole. E comunque quando parliamo riusciamo a parlare di tutto. E con Nicola faccio fatica a parlare”. Nicola è rimasto malissimo per tutto quello che ha visto perché non credeva che Sabrina sarebbe arrivata ad instaurare un tale rapporto con Giulio: “Secondo me – queste le parole del ragazzo quando ha appreso della possibile eliminazione di Giulio – il fatto che adesso lo vuole eliminare è perché ha paura che possa arrivare a un dunque. Lei le idee chiare ad oggi non ce le ha su di noi. Se si sente a disagio dopo tutto questo tempo sinceramente sono cose che ha coltivato nell’arco di questo periodo”. La situazione per Nicola è diventata insostenibile quando ha visto i filmati durante il falò.

Nicola sconvolto al falò: parole dure contro Sabrina

Tedde ha dovuto ascoltare delle dichiarazioni fortissime da parte di Sabrina che ha spiegato perché vuole delle continue conferme da Giulio: “Perché mi piace da morire. Fosse stato per me dopo due giorni me lo baciavo già. Certe volte gli sto lontana apposta. Non avrei voluto attaccarmi così a una persona. Io sono entrata qua dentro pensando che sarei uscita da qua con Nicola. Se penso con chi vorrei uscire da qua per conoscerlo è un’altra persona…”. “Per me – così ha reagito Nicola – può bastare quello che ho visto. Non ho più voglia di guardare. Ho provato molto schifo, lo schifo che è! Non pensavo che potesse arrivare fino a questo e mi chiedo fino a che punto voglia arrivare. Ho lo stomaco che sta esplodendo, andrei a parlare adesso di là”.

Giulio fa un regalo prezioso a Sabrina: Nicola sclera

E non era neanche l’ultimo video: Nicola ha visto anche Giulio regalare a Sabrina un corallo, e i tanti altri atteggiamenti d’intimità lo hanno spinto a esclamare un “Sei una schifosa!” che ha mostrato chiaramente il suo stato d’animo; “Si sta rivelando – ha poi aggiunto – la quarantaduenne che si vive la sua storia d’amore da ventenne”. Cosa ne sarà di questa coppia alla fine di Temptation Island? E noi che credevamo che dopo quanto accaduto tra Katia e Vittorio non avremmo visto più niente! Vi lasciamo ad alcuni video dei momenti più importanti sulla coppia: