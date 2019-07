Katia e Vittorio, a Temptation Island lui tenta di baciare Vanessa: lei è senza parole

Vittorio Collina e Katia Fanelli, a Temptation Island lui finisce tra le braccia di Vanessa

Quello che tutti aspettavamo è accaduto: le anticipazioni ufficiali di Temptation Island ci avevano fatto capire che sarebbe successo qualcosa tra Vittorio Collina e Katia Fanelli, la fidanzata “fotonica” di quest’edizione, e infatti la terza puntata è stata ricchissima di colpi di scena. E no, non riguardano Katia ma Vittorio che si è lasciato andare a tal punto con la sua tentatrice Vanessa da volerla baciare dopo una cena romantica. Vittorio ha fatto proprio tutto ciò che farebbe ingelosire qualsiasi partner: si è fatto toccare i capelli, non ha disdegnato i cosiddetti “grattini” ed è stato a strettissimo contatto con la tentatrice non solo durante i balli delle varie serate mostrando un interesse fortissimo per lei. “Ad oggi – queste le sue parole ai suoi amici d’avventura – che mi si dà l’opportunità di essere qui ho fatto un’iniezione di autostima. E poi mi piace confrontarmi con una persona di età e di testa più matura”.

Katia Fanelli, la gelosia al falò della terza puntata

A tutto questo Katia ha risposto visibilmente ingelosita, ma non provata come le altre fidanzate, ribadendo in effetti quello che ha sempre detto sin dall’inizio del programma, cioè che non avverte quella rabbia che qualsiasi altra ragazza avrebbe provato al suo posto. Eppure Katia ne ha viste di cose al falò: Vittorio si è spogliato per mostrare gli addominali a Vanessa, l’ha invitata a sedersi sulle sue gambe ed era evidente che volesse baciarla. “Sento un po’ di fastidio, ed è palese, credo – queste le parole della Fanelli –. Io questo Vittorio innamorato non lo vedo. Lo vedo tranquillo, comunque preso a parlare con ‘sta ragazza. Non lo vedo trattenuto. A me fa piacere, perché, come ho sempre detto, merita veramente una donna che provi un forte sentimento per lui. Filippo, l’ho voluto portare io qua. Ho visto il video ma non sento tutta questa rabbia, non lo so…”. Ma non è finita qui.

Vittorio e Vanessa al bacio: lui insiste ma lei rifiuta

Tra Vittorio e Vanessa stava per scattare pure il bacio, e se non è successo è stato solo perché lei si è scansata in tempo. A confessare tutto è stato proprio lui il giorno dopo a David e ai suoi amici: “Ieri sera io mi sentivo di baciarla, – queste le sue parole –, mi sentivo proprio di baciarla”. Non sappiamo come reagirà Katia fino alla fine del reality show di Canale 5 ma è certo che il comportamento di Vittorio l’abbia spiazzata: “Sono spiazzata – ha confessato –, sono entrata qui con i dubbi ma a questo punto secondo me i dubbi li ha anche lui, perché lo vedo anche lui bello sveglio. Io questo Vittorio innamorato… non era così tanto innamorato. Non me l’aspettavo. Non vedevo video, ne ho visti due e mi son bastati. Mi meraviglio di com’è lui perché mi ha sempre dimostrato tanto”. Come andrà a finire tra i due? Lui sembra aver reagito malissimo alle parole di Katia dell’ultima puntata, quando la ragazza ha confessato di sentirsi single, e lei, pur non dimostrandolo, non sembra essere felicissima di ciò che ha visto. Dite che li rivedremo assieme? Intanto vi lasciamo a uno dei video del falò di Katia: