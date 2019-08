Giulia De Lellis libro: arriva il commento di Ignazio Moser

Ignazio Moser parla del libro di Giulia De Lellis

AGGIORNAMENTO Nessuna frecciatina da parte di Ignazio Moser nei confronti di Giulia De Lellis. A noi di Gossipetv lo sportivo ha precisato: “Per romanzo intendo libri d’amore, non ho mai letto libri di questo genere e nel libro di Giulia si parla d’amore. In questo periodo sto leggendo un volume sulla meditazione”.

Dopo le frecciatine di Cecilia Rodriguez sull’altezza di Giulia De Lellis, è ora il turno di Ignazio Moser. L’ex ciclista ha punzecchiato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto. Il figlio di Francesco Moser ha avuto qualcosa da dire sul libro di Giulia – Le corna stanno bene su tutto – in uscita a settembre. Un libro che, come sappiamo, racconta il presunto tradimento di Andrea Damante ai danni della De Lellis. Una storia che Ignazio conosce da vicino visto che con Giulia ha condiviso l’esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e dopo il reality show ha stretto una forte amicizia, che continua ancora oggi, con Damante.

Cosa ha detto Ignazio Moser sul libro di Giulia De Lellis

“Il libro di Giulia De Lellis? Mi incuriosisce anche perché ho vissuto quel periodo di riflesso con loro (la De Lellis e Andrea Damante, ndr). Però preferisco biografie e libri con contenuti rispetto ai romanzi“, ha dichiarato Ignazio Moser alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Dunque, a quanto pare, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha definito romanzo, un’opera di pura fantasia e non un fatto di vita reale, il libro scritto dall’esperta di tendenza. Come reagirà la diretta interessata a queste parole?

Ignazio Moser e Giulia De Lellis: fine di un’amicizia

Ignazio Moser e Giulia De Lellis avevano instaurato un bel rapporto al Grande Fratello Vip. Ma quando la relazione tra Giulia e Andrea Damante è giunta al termine, qualcosa si è incrinato. E l’attuale storia d’amore tra la De Lellis e Andrea Iannone non ha migliorato la situazione, come dimostrano chiaramente le ultime dichiarazioni di Cecilia Rodriguez.