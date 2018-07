Ignazio Moser risponde a tutto: quante volte al giorno va a letto con Cecilia, il rapporto con Giulia De Lellis e la voglia di paternità

Ignazio Moser racconta tutto, ma proprio tutto, confidandosi ai suoi follower di Instagram. L’aitante trentino in queste ore, come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, ha chiesto ai suoi fan social di rivolgergli qualsiasi domanda. Però, a differenza di molti altri vip il ciclista ha risposto a domande scottanti, a quelle più private, intime, come dire… bollenti. Spazio anche a un pensiero su Giulia De Lellis, la sua ex amica e compagna d’avventura al Grande Fratello Vip con cui è naufragata l’amicizia nelle scorse settimane (voci dicono che il legame si sia incrinato perché Moser, venuto a conoscenza di qualche dettaglio sul comportamento non ‘corretto’ di Andrea Damante nei confronti di Giulia, non ha avvertito quest’ultima.)

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: i dettagli pepati e tanto amore

Inevitabile che la curiosità di alcuni fan andasse in cerca di dettagli bollenti tra Ignazio e Cecilia. Moser non ha comunque voluto sottrarsi a nulla e dunque, a domanda diretta – ‘quante volte al giorno vai a letto con Cecilia?‘ – ha risposto schiettamente: “Quando siamo insieme tante”. Viva l’amore, aggiungiamo noi. E che amore visto che per lo sportivo la parola amore è proprio incarnata da “Cecilia” come ha sottolineato rispondendo a un’altra richiesta. E sulla gelosia? “Certo che sono geloso, ma ho sempre detto che c’è differenza tra geloso e possessivo…. io sono geloso”. Con l’argentina Ignazio sembra proprio aver preso il treno per il paradiso. Infatti a chi gli ha chiesto da 1 a 100 quanto fosse felice non ha esitato a pronunciarsi in maniera entusiasta con un “110“. Inoltre pare che inizi a sentire tanta voglia di paternità. “Vorresti diventare padre?” “Assolutamente sì”, è stata la sua secca e convinta replica.

Giulia De Lellis e Ignazio: l’amicizia naufragata

Nelle scorse settimane ha fatto scalpore la notizia che raccontava la fine dell’amicizia tra Ignazio e Giulia. Tuttavia i motivi della rottura non sono stati resi noti; gli spifferi dicono che Moser avrebbe saputo cose ‘scomode’ sul conto di Andrea Damante (prima che rompesse con la De Lellis), senza avvertire l’amica. Fatto sta che il compagno di Cecilia non si è mai pronunciato sulla questione fino a oggi, dove qualcosa ha fatto trapelare. “Io non ho mai smesso di volergliene (bene, ndr)”, ha risposto a chi gli ha chiesto se provasse ancora affetto per la De Lellis. Che uno spioncino per ricucire si sia aperto? Ora la palla passa a Giulia.