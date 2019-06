Cecilia Rodriguez: frecciatina a Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Cosa pensano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Continua a far chiacchierare la love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due si frequentano solo da un mese ma hanno già conquistato le copertine dei giornali e l’attenzione dei vari social network. Tra i vari commenti ha voluto dire la sua pure Cecilia Rodriguez, che conosce bene sia Giulia sia Andrea. Con la prima ha vissuto l’esperienza al Grande Fratello Vip mentre con il secondo ha avuto quasi un rapporto di parentela data la relazione tra il pilota e la sorella Belen Rodriguez. Ebbene, a quanto pare a Cecilia non piace particolarmente questa coppia. Durante un incontro con Tabloit, avvenuto durante il Pitti di Firenze, Cechu non ha voluto dire nulla su Giulia e Iannone ed è scappata via. In un’intervista a Chi, pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 26 giugno, non ha invece risparmiato qualche frecciatina alla nuova coppia.

Le parole di Cecilia Rodriguez su Andrea Iannone e Giulia De Lellis

“Tutti nelle interviste dicono: “Che belli, o auguri e figli maschi”. Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti “un metro e una banana”. Precisi precisi“, ha dichiarato Cecilia Rodriguez a Chi, in un’intervista di coppia col fidanzato Ignazio Moser. E quando l’ex ciclista ha fatto notare che non sono tanto carine queste parole, l’argentina ha aggiunto: “Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”. Ma cosa pensa invece Ignazio della coppia formata da Andrea Iannone e Giulia De Lellis?

Il pensiero di Ignazio Moser su Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Rispetto a Cecilia Rodriguez Ignazio Moser è stato più diplomatico nel corso dell’intervista, considerata la sua amicizia con Giulia De Lellis, Andrea Iannone e Andrea Damante. “Posso dire che non mi va di commentare in positivo o in negativo il tutto?”, ha detto il figlio di Francesco Moser.